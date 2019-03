Ralentissement de la croissance du PIB au pays

La croissance du produit intérieur brut (PIB) réel du Canada a ralenti de 0,1 % au quatrième trimestre pour s’établir à 0,4 %, soit le rythme de croissance le plus lent observé depuis le deuxième trimestre de 2016, a fait savoir vendredi Statistique Canada.

De plus, l'économie a crû de 1,8 % en 2018, par rapport à la croissance de 3 % observée l'année précédente et ce ralentissement s'est manifesté dans la plupart des composantes du PIB, à l'exception des exportations.

Au quatrième trimestre, plusieurs économistes tablaient sur une croissance d’environ 1 %.

Ce ralentissement du PIB du Canada est «principalement attribuable à une baisse de 2,7 % des dépenses d'investissement. Les exportations de biens et de services ont également diminué, en légère baisse de 0,1 %», a précisé l’agence fédérale dans un communiqué publié vendredi.

En l’occurrence, les dépenses des ménages ont ralenti pour un deuxième trimestre consécutif et l'investissement dans le logement a reculé de 3,9 %.

Benoit P. Durocher, économiste principal à Desjardins, a souligné dans une note vendredi que les investissements résidentiels ont reculé de 14,7 %, soit «la baisse la plus prononcée de cette composante depuis la grande récession de 2008-2009».

Selon ce dernier, les données publiées par Statistique Canada sont pires que prévu et il s’interroge à savoir si la nouvelle baisse de la demande intérieure ne serait pas l’effet des hausses passées des taux d’intérêt directeurs.

«Tout cela met en évidence la nécessité de ne plus augmenter les taux d’intérêt directeurs pour une période prolongée.», a-t-il fait ajouté.

Par ailleurs, Statistique Canada a fait savoir que les ménages ont dépensé 5,9 milliards $ en produits de cannabis au quatrième trimestre, en valeurs nominales et sur une base annualisée.

«De ce montant, 4,7 milliards $ ont été consacrés à l'achat illégal et 1,2 milliard $, à l'achat légal de produits de cannabis, souligne-t-on. Le cannabis a représenté 0,5 % des dépenses totales des ménages, et celles liées à l'achat de produits à des fins non médicales ont représenté 11,2 % des dépenses en alcool, en tabac et en cannabis au quatrième trimestre.»