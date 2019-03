SNC-Lavalin vit toujours d'espoir

Le gouvernement Trudeau demeure ouvert à l’idée de conclure une entente à l’amiable avec SNC-Lavalin malgré la crise dans laquelle l’ont plongé les allégations d’ingérences politiques.

«Ce qui est le plus important, c’est de considérer tous les outils qu’on a à notre disposition pour pouvoir créer et protéger les emplois au Québec et à travers le Canada», a affirmé vendredi la nouvelle ministre de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau.

Tourmente

Les libéraux de Justin Trudeau sont plongés dans la tourmente depuis la publication dans le Globe and Mail il y a plus de trois semaines d’allégations d’ingérence politique pour aider SNC-Lavalin­­­ à éviter un procès criminel pour fraude et corruption.

Malgré la tempête, les libéraux demeurent ouverts à négocier un accord de réparation avec la multinationale. Ces accords permettent à une entreprise d’éviter un procès criminel en échange notamment d’une lourde amende. SNC-Lavalin craint pour sa survie si les accusations vont de l’avant et qu’elle est trouvée coupable.