La députée de Québec solidaire Catherine Dorion a déclaré à l’Assemblée nationale qu’elle n’avait pas la télévision, mais qu’elle était abonnée à Netflix. Un commentaire que Mario Dumont considère comme «assez ordinaire» venant de la porte-parole en matière de culture de son parti.

Même si le secteur de la télévision est en décroissance, une porte-parole en matière de culture d’un parti politique devrait avoir accès à toute l’offre culturelle produite au Québec, affirme le commentateur politique, qui rappelle que la télévision reste encore, malgré sa décroissance, le plus important vecteur de diffusion de la culture.

«Le Québec a d’excellentes séries, des comédiens de premier niveau. [...] De nous dire “moi, je n’ai pas accès à ça, mais j’ai Netflix”, c’est la même affaire que de dire “je ne vais pas au théâtre au Québec, mais quand je vais à New York, j’y vais” ou de dire “je ne vais pas voir de spectacles musicaux ici, mais quand je vais à Las Vegas, j’y vais”», déplore-t-il.

Mario Dumont reconnaît que l’abandon de la télévision est un phénomène de plus en plus populaire, voire bien vu dans certains cercles, mais qu’il ne faut pas pour autant snober ce qui se fait comme productions au Québec.

«Je sais que c’est très à la mode – surtout chez les jeunes – de lâcher la télé. Ça fait même chic dans certains milieux intellectuels de dire qu’on n’a pas la télé, souligne-t-il. Peut-être que dans certains milieux, on en est rendu à penser que les gens qui écoutent O’ et les autres séries sont quétaines, que c’est l’ancienne mode. Non, c’est ce qui fait vivre notre industrie et nos produits sont de qualité mondiale.»

Pour lui, il est inconcevable qu’une porte-parole en matière de culture n’ait pas accès à la télévision québécoise, et encore moins de s’en faire une fierté.