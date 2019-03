Un mafieux torontois condamné à 11 ans de prison

Un juge de la Cour supérieure ontarienne a condamné à onze ans et demi de prison Giuseppe (Pino) Ursino, considéré comme le chef de l’organisation mafieuse calabraise ´Ndrangheta, dans la région de Toronto.

L’Ontarien de 65 ans, de Bradford, a été condamné jeudi pour trafic de drogue

«Sur la base des éléments de preuve, Giuseppe Ursino est un membre éminent du ‘Ndrangheta qui a orchestré un comportement criminel puis s’est retiré pour atténuer son éventuelle implication», a déclaré le juge Brian O’Marra de la Cour supérieure, selon le «Toronto Star»

Un autre homme, Cosmin (Chris) Dracea, âgé de 42 ans, de Toronto, a également été condamné à neuf ans de prison, dans son cas, pour complot de trafic de cocaïne.

La 'Ndrangheta est une organisation criminelle très structurée qui s’est formée dans la région de la Calabre, dans le sud de l’Italie, et s’est répandue dans le monde entier, y compris au Canada. Selon les policiers, elle est impliquée dans le trafic de drogue, l'extorsion de fonds, le vol à vue, le vol de fonds publics, le vol qualifié, la fraude, les crimes électoraux et les crimes de violence.

En avril dernier, un jury avait déclaré Ursino coupable de trafic de cocaïne, de trafic de cocaïne lié à une organisation criminelle, de possession de biens liés directement ou indirectement à un acte criminel, de complot en vue d’importer de la cocaïne et de complot en vue d’importer de la cocaïne liée à une organisation criminelle. Pendant le procès, il avait nié toute connaissance interne de la «Ndrangheta».

Les deux hommes, qui n’avaient pas d’antécédent judiciaire, avaient été arrêtés en 2015 dans le cadre d’une vaste opération policière découlant d’une longue et complexe enquête débutée en mai 2013.

Selon l’enquête, les cellules mafieuses étaient dirigées par Giuseppe Ursino et Carmine Verducci, âgé de 56 ans, qui a été abattu en avril 2014 en plein jour. À l’époque, des sources policières avaient avancé que le meurtre de Verducci était lié à une vengeance du clan Rizutto.

Les enquêteurs estimaient que la drogue était introduite illégalement à Toronto en se servant d’avions provenant de la Jamaïque et du Costa Rica et qu’elle était également expédiée du Guyana et de la République dominicaine en direction de Halifax. Elle était également transportée par camions de Halifax à Toronto.