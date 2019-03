Le mafioso Francesco Del Balso réclame près d’un demi-million de dollars au service correctionnel fédéral pour l’avoir «illégalement» incarcéré après les meurtres de deux de ses acolytes.

Dans sa poursuite déposée mercredi en Cour supérieure, Del Balso veut ni plus ni moins qu’une indemnité de 4000 $ pour chacun des 94 jours de «détention illégale» qu’il dit avoir purgés en 2016. Il réclame aussi 50 000 $ en «dommages punitifs» pour un total de 426 000 $.

Le Lavallois de 48 ans comptait parmi les leaders du clan Rizzuto épinglés dans l’opération Colisée de la GRC, en 2006. Il avait écopé d’une peine de 15 ans pour trafic de cocaïne et gangstérisme.

Ses comparses Lorenzo Giordano et Rocco Sollecito avaient eux aussi été condamnés à de longues peines à la suite de cette enquête.

En février 2016, Del Balso était libéré d’office après avoir purgé les deux tiers de sa peine, restant cependant sous la responsabilité de Service correctionnel Canada (SCC) jusqu’à l’expiration de la sentence en septembre 2019.

Pour sa sécurité

Le mois suivant, Giordano, lui aussi en libération conditionnelle et alors considéré comme un aspirant parrain de la mafia, était tué par balles à Laval.

Le SCC a aussitôt suspendu la libération de Del Balso, qui est retourné au pénitencier. Cette décision fut prise pour assurer sa sécurité.

Or, «assurer la protection d’un délinquant en libération d’office n’est pas un motif de réincarcération» prévu à la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, selon son avocate. «Le demandeur n’avait alors contrevenu à aucune condition de sa libération d’office et avait donc légalement le droit de demeurer en liberté», ajoute Me Rita Magloé Francis dans la poursuite. Reconnu pour son caractère bouillant, l’ex-homme fort du clan Rizzuto avait pu quitter le pénitencier au printemps.

Mais le scénario s’est répété quand Rocco Sollecito, un ex-associé de Del Balso dans les paris illégaux et qui était alors chef intérimaire de la mafia, a été criblé de balles à son tour, le 27 mai 2016 à Laval.

Del Balso avait été ramené derrière les barreaux, toujours pour sa propre sécurité, les autorités craignant qu’il soit «le prochain sur la liste».