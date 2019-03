Alerte au smog dans la vallée du Saint-Laurent

Le smog sera présent samedi matin sur l'ensemble de la vallée du Saint-Laurent.

Les régions de la Montérégie au Bas-Saint-Laurent, de l’Estrie et des Chaudière-Appalaches au sud, et des Laurentides à Québec, au nord du fleuve, ainsi que la ville de Gatineau sont touchées par cette alerte.

La détérioration de la qualité de l’air, en raison de la concentration importante de polluants, peut provoquer de la gêne chez les personnes asthmatiques, particulièrement les enfants, mais aussi chez les personnes atteintes d’autres pathologies respiratoires ou cardiaques.

Il est aussi recommandé à toute personne d’éviter les activités physiques intenses à l’extérieur jusqu’à la levée de l’alerte.

Selon Environnement Canada, chacun peut améliorer la qualité de l'air en posant des gestes simples comme limiter l'utilisation des foyers et des poêles à bois, privilégier le transport collectif, et, s'il faut utiliser la voiture, réduire sa vitesse et éviter de laisser tourner le moteur au ralenti.

À Montréal, l’utilisation de poêle ou de foyer au bois est interdite tout au long de l’alerte au smog.