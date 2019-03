Claude Legault: l'origine d'une amitié

Claude Legault partage la vedette avec Denis Bernard dans la nouvelle série qu’il cosigne, «Appelle-moi si tu meurs». Il y incarne le lieutenant Lelièvre, alors que Denis joue les mafieux. Une histoire d’amitié originale qui a permis aux deux acteurs de développer une grande complicité.

Claude, comment s’est déroulée ta collaboration avec Denis Bernard, à qui tu donnes la réplique dans cette nouvelle série?

On aurait dit que ça faisait 20 ans qu’on jouait ensemble! On a une complicité naturelle. Nous sommes très différents, mais nous nous rejoignons sur une chose: le travail bien fait. Denis est un acteur hallucinant, capable de s’adapter sur-le-champ à ce que son partenaire de jeu lui offre. Il est généreux et il ne tire pas la couverture de son côté. Je cherchais un vrai partenaire pour partager l’écran avec moi. Il fallait qu’il y ait de la chimie entre nous. Quand le nom de Denis est sorti pour jouer Mario, je me suis dit: «Absolument!» Il est venu passer l’audition, et on a tout de suite compris qu’il était parfait pour ce rôle. On a aussi eu la chance de passer une soirée ensemble autour d’un feu à parler de la vie, et cela nous a permis de tisser un lien d’amitié.

Comment qualifierais-tu ton jeu par rapport au sien?

Je crois que la différence tient au fait que je n’ai jamais fait d’école: j’ai appris en regardant les gens. J’aime bien y aller au feeling. Je sais où je veux aller dans la scène, mais je fonctionne beaucoup avec ce que l’autre me donne. Comme j’ai fait de l’impro, je crois que ça m’a formé dans ce sens. En improvisation, on te donne un thème et un temps à respecter, et tu ne sais pas où ça s’en va. Ç’a été mon école.

As-tu déjà eu le syndrome de l’imposteur parce que tu n’as jamais fait d’école?

Oui, au début. Ç'a duré quelques années. Si j’avais pu aller à l’école, j’y serais allé; je n’ai pas pu. Mais j’écrivais. Alors, je suis entré dans le métier par la porte d’en arrière. Mon syndrome de l’imposteur a disparu au fil du temps. À une certaine époque, quand on n’avait pas fait d’école, on nous le faisait beaucoup sentir, mais Marina Orsini est venue casser ça, notamment grâce à sa prestation dans «Les filles de Caleb».

Tu as mis quatre ans à écrire «Appelle-moi si tu meurs». Comment as-tu vécu ce processus?

J’ai commencé avec Pierre-Yves Bernard («Minuit, le soir»), il y a quelques années. On a essayé plusieurs choses au début, mais ça ne fonctionnait pas. Le sujet était difficile. Je finissais «19-2» et j’étais totalement épuisé. J’ai donc choisi de prendre du recul. Après un moment de repos, on a décidé de s’y remettre. À ce moment-là, on a décollé! Lorsque j’écris, je me lève et je me couche avec ça. Je suis obsédé par le projet. C’est un peu comme «19-2», qui a été une obsession durant huit ans.

Qu’est-ce que tu aimes de Jean-François, ton nouveau personnage?

C’est un plaisir coupable d’aimer Jean-François et Mario! Même s’ils font des trucs vraiment répréhensibles et qu’ils mériteraient que les gens les jugent durement, on est incapables de ne pas les aimer, car ils sont humains et très attachants. Il y a beaucoup d’amour entre eux. Jean-François est aussi très drôle. Il y a une raison — que je ne peux pas dévoiler — pour laquelle il a choisi cet emploi. Il veut s’attaquer aux gens qui détruisent la vie des autres. On apprendra dans la série pourquoi il est poussé par ce désir et surtout pourquoi Mario et lui sont si proches...

La série repose sur leur profonde amitié. Quel genre d’ami es-tu?

J’ai une gang d’amis du cégep que j’ai encore et quelques amis du secondaire aussi. J’ai pensé longtemps que, dans la vie, tu arrêtais à un moment donné de te faire des amis, mais c’est faux. On s’en fait durant toute notre vie. Je suis quand même assez solitaire. Je travaille avec tellement de gens, et j’aime les gens, mais quand j’arrive chez moi, j’aime avoir un moment pour moi.

Tu as fait beaucoup de terrain avec de vrais policiers pour «19-2», l’as-tu aussi fait pour ce rôle d’enquêteur?

Oui, on a rencontré de très bons enquêteurs pour l’écriture. Des personnes qui ont travaillé sur de grosses enquêtes: ils ont infiltré les Hells, la mafia, les triades chinoises...

Tu dois avoir développé une certaine relation avec le milieu policier?

Oui! Pour «19-2», on a été beaucoup en contact avec eux. Il y a même des policiers que je fréquente encore! Quand j’étais jeune, je voulais être policier, mais aujourd’hui, avec ce que je sais, je ne voudrais pas faire ce métier!

Pourquoi?

J’ai compris que ce ¨job¨ est très difficile. Tu as deux ¨jobs¨: protéger les gens et les réprimander. Ce qu’un policier reçoit comme message toute la journée, c’est souvent négatif. Les patrouilleurs font beaucoup plus de bons coups dans leurs journées que l’inverse, mais nous n’en entendons jamais parler. C’est très dur pour le moral d’être patrouilleur.

Par ailleurs, tu as joué le père de Fanny dans «Fugueuse», la série télé qui a bouleversé le Québec. Quel impact a eu ce rôle sur toi?

On m’a fourni des articles sur l’univers de la prostitution juvénile, mais j’ai décidé de ne pas y plonger, car le papa de Fanny ne sait justement pas ce qui se passe dans ce milieu. C’est un père qui est toujours maître de la situation et qui, soudainement, perd le contrôle. On me parle beaucoup de ce sentiment qu’ont les hommes de devoir toujours être protecteurs. Un homme qui ne peut défendre sa famille est perçu comme étant inutile. C’est là-dessus que je me suis basé pour jouer ce rôle.

Parlant de paternité, tu as dit en entrevue: «J’y pense de moins en moins.» Où es-tu rendu à ce sujet?

Je ne sais pas si j’ai fait mon deuil, mais je n’ai pas de désir de paternité pour l’instant. J’ai de la misère à me voir à 70 ans (il en a 55) avec un adolescent en furie contre moi! Je ne suis pas fermé à l’idée, mais ce n’est pas dans nos plans à Gaële (son amoureuse) et moi.

Je ne te cache rien en te disant que tu es le favori de bien des dames...

(Rires) Je le sens encore, mais moins qu’avant. J’ai l’impression que les gens me disent plus souvent «Monsieur» maintenant. Ceux qui me tutoyaient spontanément me vouvoient aujourd’hui. Je n’haïs pas ça!

«Appelle-moi si tu meurs» est offerte sur le Club illico.