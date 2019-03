Demande d’action collective contre Bell au sujet de frais de résiliation de contrat

Une entreprise de Montréal, du domaine de la réalisation de projets d’aménagement urbain et d’architecture, veut faire annuler les clauses de résiliation de contrats à durée déterminée de Bell.

AGIL OBNL a soumis à cet effet cette semaine une demande d’action collective contre Bell auprès de la Cour supérieure du Québec.

Dans sa demande, dont l’Agence QMI a obtenu copie, AGIL explique que, alors qu’elle était cliente de Bell pour des services de téléphonie filaire et d’internet depuis le mois d’août 2017, elle a dû verser 7339,65 $ en frais de résiliation en 2018 lorsqu’elle a mis fin, avant terme, à son contrat de 36 mois. Il s’agissait d’un contrat prévoyant un forfait mensuel de 464,50 $.

AGIL dit que, même si elle considérait ces frais abusifs à l’époque, elle a décidé de verser le montant réclamé pour éviter des démarches de recouvrement «et s’assurer une tranquillité».

«Ces frais de résiliation de contrat exorbitants, excessifs et disproportionnés n’ont pour seul objectif que de tenir la clientèle captive, de maintenir les prix des services élevés et de dissuader le client de mettre un terme à son contrat avant l’échéance pour un service plus avantageux», peut-on lire dans la demande de recours.

Les avocats d’AGIL demandent en outre à la Cour d’autoriser l’action collective soumise par la demanderesse au nom des «personnes ayant conclu [depuis le 20 avril 2015] un contrat dans lequel les frais de résiliation de contrat visés y sont stipulés et imposés».

Ils souhaitent que la Cour annule ces clauses et qu’elle condamne Bell à verser l’intégralité des frais de résiliation plus les taxes applicables, les intérêts ainsi que les frais de justice. Les avocats d’AGIL demandent aussi que le recouvrement des montants réclamés «soit assorti d’un processus d’indemnisations individuelles» afin de bien répondre aux cas de chacun des membres du groupe représenté par AGIL.