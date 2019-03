Des véhicules récréatifs mieux adaptés aux nids-de-poule

Certains véhicules récréatifs sont de mieux en mieux adaptés aux routes du Québec, grâce notamment à des initiatives pour réduire le nombre de joints d’étanchéité qui écopent des nids-de-poule.

Quand un véhicule récréatif roule sur un nid-de-poule, le châssis du véhicule peut bouger, ce qui fait parfois craquer les joints d’étanchéité, surtout s’ils sont déjà asséchés par le soleil.

Cela ouvre ainsi la porte aux infiltrations d’eau au niveau du toit et des murs, si l’entretien n’a pas été fait. Lorsque l'infiltration passe inaperçue, la moisissure peut s’emparer du véhicule, souvent payé des dizaines de milliers de dollars.

L’entreprise québécoise Gala RV s’est attardée à cette problématique d’infiltration d’eau et présente au Salon du véhicule récréatif de Montréal le premier véhicule québécois de classe B à ne pas avoir de bois à l’intérieur pour éviter la moisissure. Par ailleurs, les risques de voir un joint d’étanchéité craquer sont limités en raison de sa structure en coquille.

«Le véhicule arrive avec sa structure d’origine. Il n’y a aucun joint. On fait les ouvertures pour mettre l’air climatisé ou la ventilation, mais c’est scellé avec un scellant qui est vraiment étanche», dit le président de Gala RV, Richard Galarneau.

Ce véhicule est par ailleurs une centaine de kilos plus léger qu’un modèle similaire avec du bois, ce qui influence la consommation d’essence.

Populaires

Les modèles à coquille de la compagnie canadienne Big Foot gagnent par ailleurs en popularité au Québec, selon Yoland Lepage, le propriétaire de Campeur Frédéric. Deux morceaux en fibre de verre s’emboîtent simplement un dans l’autre.

«Si vous comparez ça avec une structure de bois, c’est beaucoup plus rigide. Ça ne bouge pas», dit-il.

Il estime vendre trois fois plus de ces structures qu’il y a cinq ans.

Entretien

Les modèles de véhicules récréatifs plus traditionnels, et surtout moins chers, avec des murs fixés ensemble n’auront pas tous des infiltrations d’eau, mais l’entretien est primordial, selon le vice-président de l’Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec, Marc Rémillard.

Il faut normalement faire une inspection visuelle tous les 90 jours.

«Ça se peut qu’il y ait des joints à refaire, mais si on fait notre vérification régulièrement, et qu’on se tient un petit gun à silicone, on vient de sauver de gros problèmes», dit-il.

Le Salon du véhicule récréatif de Montréal se poursuit dimanche, au Palais des congrès.