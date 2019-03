Imperial Tobacco compte saisir la Cour suprême

Au lendemain du jugement de la Cour d’appel condamnant une fois de plus trois géants de la cigarette à verser plus de 15 milliards $ à des fumeurs québécois et leur famille, tout porte à croire que ces gens ne sont pas près de voir la couleur de cet argent.

En entrevue au Québec matin, samedi, sur les ondes de LCN, Imperial Tobacco, l’une des compagnies condamnées, a affirmé qu’elle comptait porter la cause devant la Cour suprême dans un ultime espoir de faire renverser le jugement.

«On est déçus parce qu’on continue à penser que le jugement de première instance était erroné sur plusieurs points. Donc, que la Cour d’appel ne renverse pas le jugement, c’est très décevant, mais on va continuer à défendre notre compagnie, notre industrie. On est une entreprise légale, on respecte la réglementation qui a été dictée par les gouvernements au Canada depuis des décennies. On a bien l’intention d’en appeler du jugement. C’est notre intention», a affirmé le directeur principal des Affaires corporatives d’Imperial Tobacco, Éric Gagnon.

«On continue de dire que les consommateurs étaient au courant des risques associés au tabagisme depuis des décennies. Même le jugement de première instance a reconnu que les consommateurs étaient au courant. On continue à dire qu’on ne devrait pas être tenu responsable pour les choix des adultes qui ont été faits en toute connaissance de cause», a-t-il ajouté.

M. Gagnon estime que les gouvernements font preuve d’«hypocrisie» en réclamant des dommages aux géants de la cigarette qui vendent un produit pourtant autorisé par ces mêmes instances.

«Les gouvernements au Canada font plus de 9 milliards $ de taxes par année sur le tabac. Ils font beaucoup plus d’argent que l’industrie du tabac, donc de se retourner et d’actionner les compagnies de tabac, c’est un petit peu de l’hypocrisie.»

«Pas surprenant»

Le Conseil québécois sur le tabac et la santé estime qu’il n’est «pas surprenant» qu’Imperial Tobacco ne compte pas en rester là, mais espère que le plus haut tribunal du pays n’entendra pas la cause.

«La Cour suprême pourrait décider de ne pas les entendre, ce qui serait la meilleure des choses pour les victimes. Le jugement qui a été rendu, hier, est très fort», a expliqué son porte-parole, Mario Bujold, sur les ondes de LCN.

Ce dernier se montre d’ailleurs optimiste quant à l’argent qui pourrait éventuellement être versé aux victimes du tabagisme.

«Probablement qu’on est plus près que jamais de ça», a-t-il déclaré.