«Je me suis obligé à m'arrêter cet hiver» - Jean-Philippe Dion

De retour d'un voyage en amoureux en Thaïlande, Jean-Philippe Dion est en pleine forme pour affronter une année qui s'annonce très occupée. En plus de coanimer à nouveau le Gala Artis en mai, le jeune homme a plusieurs autres projets en développement. L'animateur de «La vraie nature» nous révèle quelques détails sur l'émission et nous donne de ses nouvelles.

Jean-Philippe Dion est manifestement très fier de cette nouvelle saison de «La vraie nature», présentée le dimanche soir à TVA. «On a de super bonnes émissions avec des trios d’invités audacieux, qui se complètent vraiment bien. Cette saison-ci, on donne encore plus la parole à des personnalités qui n’ont pas souvent la chance d’être invitées dans ce genre d’émission.»

Le joueur de baseball Éric Gagné, qui a participé au premier épisode, en est un bel exemple. D’autres invités peu connus des gens du public pourraient aussi vous surprendre.

«J’ai eu un gros coup de coeur pour Cora Mussely Tsouflidou, la fondatrice de la chaîne de restaurants Chez Cora. Alex Nevsky et moi voulions être ses petits-enfants! Elle est adorable, brillante, allumée, et n’a pas peur de dire les choses comme elles sont. Plusieurs seront aussi émus par l’histoire de la politicienne Véronique Hivon, qui nous a raconté pourquoi elle s’était battue pour l’aide médicale à mourir. Elle a des raisons très personnelles. Pierre Marcotte fait aussi des révélations émouvantes sur son enfance. Et vous verrez Alex Nevsky d’un autre oeil après son passage à l’émission. Il est arrivé avec une belle ouverture et a été très honnête.»

Des invités différents... mais semblables

Jean-Philippe admet que son équipe et lui osent davantage quand ils choisissent des personnalités à regrouper. Alors que, durant les premières saisons, ils essayaient de réunir des gens ayant des choses en commun, pour la saison en cours, sa propre vie l’a inspiré à prendre plus de risques au moment de former les groupes d’invités.

«Je n’ai jamais voulu mélanger mes différents cercles d’amis lors de mes anniversaires. J’organisais trois partys: un avec mes amis, un avec ma famille et un dernier avec mes collègues de travail. Mon chum a toujours trouvé ça niaiseux et, pour mes 35 ans, j’ai suivi son conseil et j’ai réuni tout le monde. Ç’a été l’une de mes plus belles soirées d’anniversaire à vie! J’ai alors compris qu’on pouvait regrouper des gens provenant de différents milieux. À première vue, ils n’ont absolument rien en commun, mais en jasant, ils réalisent qu’ils ont vécu des choses similaires dans leur famille ou leur vie professionnelle, par exemple.»

Aucune modification n’a été apportée au concept et au format de l’émission, mais la température a forcé la production à faire des changements de dernière minute à quelques reprises.

«Le changement climatique a vraiment des répercussions! Parfois, la rivière devenait tellement agitée qu’on aurait pu y faire du rafting! (rires) Il était évidemment trop dangereux de faire monter les invités dans la barque quand ça arrivait. Certains étaient vraiment soulagés, alors que d’autres étaient vraiment déçus parce que, pour eux, l’arrivée en barque fait partie de l’expérience ¨La vraie nature¨.»

Élise Guilbault, Anne-Marie Cadieux, Isabelle Boulay, Fabien Cloutier, Julie Bélanger et Jacques Rougeau font aussi partie des invités de la saison.

Des vacances nécessaires

En janvier, Jean-Philippe et son conjoint, Martin, ont passé trois semaines en Thaïlande. L’animateur affirme que ces vacances étaient nécessaires. «Un peu plus et c’était une prescription médicale! (rires) Sans blague, je n’étais pas épuisé à ce point-là, mais j’en avais vraiment besoin. Je planifiais ce voyage depuis très longtemps et j’ai tout ¨booké¨ durant les quatre seuls jours de vacances que j’ai eus l’été dernier. Je me suis obligé à m’arrêter cet hiver, et ça m’a fait le plus grand bien.»

Jean-Philippe a adoré sa première visite dans ce pays d’Asie du Sud-Est. «J’ai eu un gros coup de coeur pour la ville de Pai, dans le nord du pays. C’est une petite ville perdue dans les montagnes, très calme, jeune et cool. Si un jour je suis tanné et trop fatigué, je vais monter dans un avion et aller directement là.»

C’était les dernières vacances de Jean-Philippe avant longtemps. En plus de travailler sur le Gala Artis, qu’il coanimera à nouveau le 12 mai avec sa complice Maripier Morin, il coanime l’émission du midi à Rythme FM avec Mitsou tous les jours de la semaine.

«Je suis très occupé. Comme je suis aussi producteur de télé, j’ai plein de projets en développement de ce côté-là. Les prochains mois seront assez intenses», conclut-il.