Jonathan Roy: poursuivre ses rêves

À 19 ans, Jonathan Roy a fait le choix de se concentrer sur la musique. Onze ans plus tard, après une remise en question, il a de nouveau choisi sa passion. Et comme si la vie voulait lui confirmer qu’il était sur la bonne voie, le chanteur et musicien a récemment eu l’occasion de faire la première partie d’une vedette internationale fort inspirante: Lionel Richie.

Jonathan, tu as récemment vécu de belles émotions en assurant la première partie de la légende de la chanson Lionel Richie!

J’étais à Québec quand un ami m’a contacté pour me demander si ça me tentait de faire un show à Honolulu. J’ai immédiatement répondu oui. Lorsqu’il m’a précisé que c’était pour effectuer la première partie de Lionel Richie, je n’en revenais tout simplement pas!

Non seulement tu as chanté devant 14 000 personnes en deux soirs, mais tu as eu la chance de voir Lionel Richie à l’oeuvre!

Je l’ai croisé dans les coulisses; quel charisme incroyable! Il m’a dit, en me regardant droit dans les yeux: «You sound good, man!» J’étais tellement intimidé face à cette légende de la chanson que tout ce que j’ai su lui répondre, c’est que ma femme trouvait qu’il bougeait super bien sur scène et que j’étais un peu jaloux de ses «moves»! (rires)

Tu as vécu un autre moment touchant, lors de ce spectacle...

Pendant les répétitions l’après-midi, nous avions l’aréna juste pour nous. Le producteur de spectacles m’a fait visiter une loge, et, avant même qu’il m’explique, j’ai compris qu’il s’agissait de la loge dans laquelle Elvis avait séjourné, lors de son dernier spectacle. J’étais en compagnie de ma femme, Lydia Marzaro. Elle a grandi au son de la musique d’Elvis, car ses parents étaient de grands fans du «King». Nous étions tous les deux immensément émus, en regardant l’immense miroir entouré de lumières dans lequel Elvis s’est regardé, avant de montrer sur scène. Dans cette loge, tout était resté intact, figé dans le temps.

Tu as récemment publié quelques paroles de chansons sur Instagram, pour annoncer que tu préparais un nouvel album pour 2019...

Effectivement. L’an dernier, je me suis rendu à Los Angeles avec mon VR, et j’ai passé cinq mois là-bas pour enregistrer mon nouvel album. J’ai travaillé avec deux nouveaux collaborateurs, Brian Howes et Jay Van Poederooyen, des Canadiens installés à Los Angeles. Je suis fier de la musique qu’on a créée ensemble, j’ai hâte de vous faire entendre ça!

Tu ne travailles plus avec Corey Hart?

Maintenant que ses enfants sont grands, Corey a le goût de renouer avec la scène, de refaire de la tournée. Je ne retire que du positif des six années passées avec lui. J’ai beaucoup appris à ses côtés, mais il est temps que je vole de mes propres ailes, en prenant les rênes de ma carrière et en produisant moi-même mon prochain album.

Tu as récemment vécu une remise en question. Peux-tu nous en dire plus?

Ce n’est pas pour rien qu’il y a un an et demi, j’ai décidé de passer en mode nomade: j’ai tout quitté pour faire un «road trip» en VR. Plein d’idées se bousculaient dans ma tête, j’étais à la croisée des chemins, et je me sentais un peu perdu. Comme ma femme est aux études en business à HEC Montréal, elle m’a accompagné une partie du voyage, un bon deux mois. Le reste, je l’ai fait seul, avec mon chien, Rocky. J’ai beaucoup réfléchi, et je me suis même demandé si je voulais poursuivre en musique ou raccrocher ma guitare pour passer à autre chose.

À ce point-là?

Oui. La musique me fait vivre d’intenses émotions. «Good Things», «Daniella Denmark», «Freeze Time»... Enchaîner les «hits», c’est merveilleux! Mais j’ai plus de difficulté avec les périodes creuses, celles où les choses n’avancent pas assez vite à mon goût. Faire ce «road trip» m’a permis de me reconnecter avec moi-même et de reconnecter avec ma passion pour la musique.

Il faut une bonne dose de courage pour ainsi faire le point sur sa vie.

Au mois de mars, je vais célébrer mes 30 ans, et je me suis dit que c’était le bon moment pour réaliser ce rêve. Plusieurs de mes amis prévoient sillonner le Canada et les États-Unis une fois à la retraite. Moi, j’ai décidé de prendre l’argent que j’ai mis de côté grâce à mon dernier album et de partir à l’aventure pendant que j’ai encore la santé et l’énergie nécessaires pour gravir les montagnes ou faire de la plongée. Je me suis vidé la tête, j’ai fait le plein de belles aventures, et tout ça m’a grandement inspiré pour écrire mon prochain album.

Il est fiancé!

Jonathan a fait la grande demande à son amoureuse à Pismo Beach, une plage reconnue pour offrir les plus beaux couchers de soleil de la Californie. Il avait dissimulé la bague dans une boîte de cigares et a attendu le moment propice pour lui demander sa main. Les tourtereaux ne prévoient toutefois pas organiser de cérémonie pour officialiser leur relation, puisqu’ils se considèrent déjà comme mariés.