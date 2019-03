Journée de funérailles pour «Ti-Guy» Émond

À l’image du personnage, c’est dans une ambiance respectueuse, mais somme toute festive, que les funérailles du journaliste sportif «Ti-Guy» Émond ont été célébrées, ce samedi, à Montréal.

Décédé à 77 ans, le 6 février, Guy Émond a fait l’objet de différents hommages au Salon funéraire Lajeunesse Fortin Cenac. L’artiste Patrick Norman, un ami du défunt, a notamment chanté tandis que le journaliste Tom Lapointe, le promoteur de boxe Régis Lévesque, l’animateur Gilles Proulx et le commentateur sportif Rodger Brulotte ont tour à tour pris le micro.

En plus de la famille et des nombreux amis, les personnalités ont été nombreuses à venir saluer Guy Émond, dont les anciens joueurs du Canadien de Montréal Réjean Houle et Pierre Bouchard.

Au cours de sa carrière, Émond a notamment travaillé au Dimanche-Matin, au Montréal-Matin et au Journal de Montréal.

En plus des funérailles, une soirée en hommage à «Ti-Guy» Émond était prévue au restaurant Beaubien Deli.