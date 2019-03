«Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa» décevant

Malgré une volonté clairement affichée d’offrir un film d’animation amusant aux enfants, «Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa» s’avère décevant.

Présenté en ouverture du Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM) plus tôt cette semaine, «Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa» nous vient d’Italie et est réalisé par Sergio Manfio. Cette adaptation d’une série télévisée pour enfants se veut une joyeuse aventure présentée sous forme de comédie.

Car le jeune Leo Da Vinci n’est autre que le célèbre peintre Leonard de Vinci, auteur de la non moins célèbre «Joconde». Ici, la femme au sourire énigmatique est Lisa (en référence à Mona Lisa, titre en anglais du tableau, presque identique au titre original), jeune fille dont Leo est amoureux. Voulant sauver la ferme du père de Lisa, Leo part pour Florence avec son ami Lorenzo, Lisa se joignant à eux après avoir appris les desseins du jeune homme.

De fil en aiguille, Leo achète une carte devant le conduire à un trésor de pirates, mais le document lui est volé. Finalement, poursuivis par des pirates, Leo et ses amis mettent le cap sur l’île de Montecristo. Émaillant le scénario, les références pseudo historiques ne manquent pas.

Mais cet amalgame, incluant des références aux inventions du peintre et à d’autres progrès scientifiques de la fin du Moyen-Âge, contribue au fouillis de ce récit qui passe du coq à l’âne – incluant un rap et une séquence musicale peu inspirée et non traduite - sans grand égard pour la logique enfantine.

Visuellement, à l’ère de «Dragons» et autres merveilles de l’animation, «Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa» passe pour une œuvre brouillonne, la qualité visuelle n’étant, elle non plus, pas au rendez-vous.

Note: 2,5 sur 5