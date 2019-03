Ma vie en films: Mélissa Désormeaux-Poulin

Vedette de la série «Ruptures» et à l’affiche du film «Dérive», l’actrice de 38 ans Mélissa Désormeaux-Poulin est partout... y compris dans ses souvenirs!

Mélissa, quel est votre premier souvenir d’une salle de cinéma?

J’habitais près du Cinéma Beaubien, je passais donc devant tous les jours. C’était de petites salles, toutes en velours. Je me rappelle de quelque chose de super chaleureux, de gros rideaux de velours rouge qui s’ouvraient de chaque côté. Pour moi, le rapport au cinéma est chaleureux. Je me sentais toute seule dans la salle, j’avais l’impression que le film était pour moi. [L’un des premiers films que j’ai vu est] «La grenouille et la baleine». C’est le film qui a fait que je suis comédienne; je voulais être comme Fanny Lauzier.

Un film récent qui vous a marquée?

La vie va tellement vite que je ne prends pas le temps de voir des films, à part si je dois faire des recherches. Et là, j’ai eu la chance d’être jurée pour les Canadian Screen Awards. J’ai donc vu 50 films en un mois! C’est vraiment intéressant parce que j’ai l’impression d’avoir redéfini ce que j’aimais dans un film. Mon gros coup de cœur a été «Colonie». Je suis tombée par terre! L’autre est «Firecrackers», un film canadien. J’ai également réalisé qu’on ne voit pas les films canadiens, on regarde uniquement les québécois et les américains.

Un acteur ou une actrice qui vous fascine?

Cate Blanchett! Si on regarde tout ce qu’elle a fait, il n’y a aucun faux pas, elle perdure dans le temps. Elle se réinvente à chaque fois. Il y a aussi le fait que je ne la connais pas, je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas avec qui elle sort, je ne sais pas si elle a des enfants. Son talent prend le dessus et on oublie qui elle est. Ça m’impressionne et c’est inspirant!

Quel rôle vous a demandé de vous réinventer?

Ce n’est pas au cinéma par contre. C’est pour la série «Mensonges» dans laquelle je joue une prostituée complètement déjantée qui n’a peur de rien. Là, il a fallu que je me réinvente. Et c’est quelque chose que je cherche de plus en plus. Je ne veux pas tomber dans la facilité.

Avez-vous un film de famille?

Oui! Il s’agit de «Maman, j’ai raté l’avion»! C’est mon film d’enfance, celui que j’ai tellement regardé que je le connaissais par cœur et mes filles sont aussi tombées en amour.

Vous attachez-vous à faire l’éducation cinématographique de vos filles?

Je réalise que cette génération [ses filles ont 12 et cinq ans, NDLR] n’a pas d’idoles. Elles ne se raccrochent pas à des films et à de la musique comme nous le faisions. Elles vont suivre des influenceuses, etc., et je trouve ça dommage, car je trouve que cela brime la créativité. On suit quelqu’un, tout est centré sur soi, on veut se mettre en scène. Je trouve donc doublement important, vu le monde dans lequel on vit présentement, de regarder ce qui a déjà été fait pour avoir le goût de rêver et de se réinventer.

Un film dans lequel vous aimeriez vivre?

«Le fabuleux destin d’Amélie Poulain»! Les films de Quentin Tarantino aussi parce que je «capote» sur ses univers.

Un(e) réalisateur(trice) avec lequel vous aimeriez travailler?

Darren Aronofsky! Dans tous ses films, il traite de la folie comme j’aimerais le faire. On est tout le temps sur la fine ligne, on part, on revient, c’est un déséquilibre vraiment léger... Je trouve sa caméra vraiment intelligente, ses actrices sont bien dirigées, il a emmené Natalie Portman ailleurs dans «Le cygne noir». Et «Requiem for a Dream»! J’aurais voulu faire ce film-là!