Témoins et présumées victimes menacés

Intimidation, menaces. Des fidèles de l’église biblique baptiste métropolitaine sud feraient des pressions sur les témoins et présumées victimes du pasteur Mario Monette et de son épouse Carole Van Houtte afin de les faire taire.

Le pasteur et sa femme formellement accusés et remis en liberté

Le pasteur et sa femme ont été formellement accusés vendredi matin au palais de justice de Longueuil et font face à un total de 32 chefs d’accusation, notamment d’agression armée, de voies de fait, d’avoir infligé des lésions corporelles, de menaces, de séquestration et d’incitation à commettre un acte criminel.

Mario Monette et sa femme Carole Van Houtte, tous deux âgés de 65 ans, ont été remis en liberté sous promesse de respecter de nombreuses conditions.

La police de Longueuil poursuit son enquête sur le terrain. Il n’est pas exclut que d’autres accusations soient portées.