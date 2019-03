Un accident impliquant un conducteur de 13 ans fait trois blessés

Un accident impliquant un conducteur de 13 ans survenu tôt samedi sur l'autoroute 403, en Ontario, a fait trois blessés dont un luttait pour sa vie.

L’accident s’est produit peu avant 5 h, a fait savoir le service de police régional de Halton. Pour une raison inconnue pour l’instant, le jeune automobiliste a perdu le contrôle de son volant avant d’emboutir finalement le véhicule dans un muret.

Tous les occupants du véhicule, des résidents d'Oakville, ont dû être transportés dans un centre de traumatologie pour enfants.

Le passager à l’avant âgé de 16 ans était dans un état grave, mais stable tandis les autorités craignaient pour la vie d’un autre passager, âgé de 14 ans, qui était à l’arrière du véhicule.

Le conducteur du véhicule a pour sa part subi des blessures mineures.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de l’accident, mais selon la police, la vitesse et l'inexpérience seraient les deux facteurs ayant contribué à la collision. Aucune accusation n'avait été portée contre le conducteur, en milieu de journée, samedi.