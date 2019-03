Un cours de premiers soins suffit pour travailler en CPE

La pénurie de personnel dans les garderies en milieu familial subventionné et les centres de la petite enfance est criante au point où un cours de premiers soins peut parfois suffire à l’embauche de remplaçants.

« Ça arrive à l’occasion qu’on se rabatte là-dessus si on voit que la personne est débrouillarde pour des remplacements temporaires », explique la directrice générale du Regroupement des CPE des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, Élise Paradis.

Elle avoue que le Regroupement est « très hautement » préoccupé par la pénurie de main-d’œuvre qui sévit dans les CPE et les milieux familiaux accrédités et craint que la qualité des services éducatifs offerts et du personnel déployé sur le plancher soit altérée par la révision à la baisse des critères d’embauche.

« Ce qui inquiète les milieux, c’est qu’ils veulent du personnel qualifié en priorité pour des remplacements à long terme, mais ils n’ont pas l’embarras du choix alors des fois on a du personnel qui provient de domaines connexes et connaît moins les approches éducatives à adopter avec les touts petits », expose Mme Paradis.

Le Regroupement a pour mandat de combler les demandes de remplacements dans différentes installations de la région. Or, Mme Paradis soutient qu’actuellement les refus sont « énormes ».

« On a des demandes de remplacements tous les jours et nous ne sommes pas capables de tout combler », avoue la directrice générale du Regroupement. À cet effet, 39 % des demandes de remplacement formulées en janvier ont été refusées, soit 632 sur 1556, selon les données fournies par Mme Paradis.

Fermetures

La situation inquiète également la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN, qui représente environ 1500 éducatrices de garderies en milieu familial accréditées et en CPE des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. La vice-présidente du mouvement précise que le nombre de milieux familiaux a chuté de 34,5 % ces deux dernières années.

« Les femmes quittent », dit Louise Longchamps. « Soit elles prennent une retraite prématurée ou se redirigent vers un autre emploi parce qu’elles sont à bout de souffle. »

Le phénomène pourrait faire boule de neige, selon la vice-présidente de la FSSS-CSN, et n’est pas sans rappeler la fermeture inopinée, la semaine dernière, de trois garderies de Lévis soit La Boîte à magie, La Boîte aux sourires et la Boîte à câlins, alors que les propriétaires alléguaient être dans l’impossibilité de renouveler leur permis d’exploitation faute de personnel qualifié.

Afin de trouver des pistes de solution pour contrer la pénurie, le ministère de la Famille a notamment créé un comité sur la planification de la main-d’œuvre dans les services de garde éducatifs à l’enfance où différents partenaires sont invités à y siéger afin de déterminer les besoins actuels et anticipés de personnel qualifié, selon la coordonnatrice aux affaires publiques, Audrey Garon.