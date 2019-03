Un homme de 70 ans porté disparu à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal demande l’aide de la population pour localiser un homme de 70 ans, François Perron, disparu depuis mercredi.

«M. Perron est disparu [...] de sa résidence du secteur de Saint-Michel, indique la police dans un communiqué. Il a été vu pour la dernière fois près du Marché Tradition, soit près des rues Iberville et Jean-Talon. Les enquêteurs craignent pour sa vie, car il souffre de diabète, n'est pas en possession de ses médicaments et a de la difficulté à se déplacer. M. Perron est en capacité d'utiliser le transport en commun.»

L’homme mesure 1,70 m et pèse 75 kg. Il a les cheveux poivre et sel, les yeux bleus et il s’exprime en français.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait un anorak bleu royal et une tuque arborant un logo des Nordiques.

Le SPVM demande à toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition de le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133; ou en composant le 911.