Une comédie romantique inspirée par Eugenie Bouchard?

Le fameux rendez-vous galant d’Eugenie Bouchard avec le jeune Américain John Goehrke, en 2017, aura inspiré un film. Rien de moins.

Selon ce qu’a révélé le site web «Deadline», une comédie romantique tournant autour d’une histoire semblable pourrait se retrouver un jour au grand écran.

Le studio Fox 2000 aurait ainsi acheté les droits de ce projet présenté par Jonathan A. Abrams.

Question de rappeler les faits, la joueuse de tennis québécoise avait publié sur Twitter pendant le Super Bowl LI : «Je le savais qu'Atlanta allait gagner».

Les Falcons d’Atlanta avaient alors une confortable avance face au quart-arrière Tom Brady et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Ainsi, Goehrke avait profité de l'occasion pour demander à «Genie» s'il était possible d'avoir un rendez-vous avec elle si jamais les Patriots gagnaient. Ce qui devait arriver arriva, les Patriots l'ont finalement emporté 34 à 28 et Bouchard a honoré son pari en rencontrant Goehrke lors d'un match des Nets, à Brooklyn, quelques semaines plus tard.

Un scénario de film, c’est le cas de le dire. L’œuvre cinématographique, qui serait co-produite par Bouchard elle-même, traitera des rencontres et de l'amour à l'ère des réseaux sociaux.