Une des trois garderies sauvée à Lévis

Un CPE accueillera la centaine d’enfants qui se retrouvent sans garderie après la fermeture de trois établissements à Lévis.

Une semaine après l’annonce de la fermeture de trois garderies de la Rive-Sud de Québec, les parents des 160 enfants touchés ont appris qu’un CPE Montessori accueillera leurs enfants dès la semaine prochaine. La Boîte à câlins, la Boîte aux sourires et la Boîte à magie ont fermé leurs portes abruptement en raison d’une faillite. Une centaine de parents ont eu quelques jours pour trouver une nouvelle garderie.

«C’était carrément une gestion de crise! Pareil comme s’il y avait eu un débordement de rivière ou quelque chose du genre. Dans ce cas-là, on met un peu nos vies de côté», a lancé Marie-Josée Boudreault.

C’est finalement le CPE Montessori de Saint-Jean-Chrysostome qui accueillera les enfants dans les anciens locaux de la Boîte à Câlins. 80 places sont disponibles et une quinzaine d’autres ont été libérées à Saint-Jean-Chrysostome pour accueillir le plus d’enfants possible.

«Il reste quelques enfants, donc une poignée d’enfants, même si chaque enfant est important, là on parle de quelques cas, pour lesquels on va continuer d’épauler la communauté pour voir comment on peut leur trouver une place rapidement.» Mathieu Lacombe, ministre de la Famille.

«On a encore beaucoup de travail à faire d’ici l’ouverture, puis notre priorité numéro un, c’est que les enfants soient accueillis de façon sécuritaire à l’installation de Charny le plus rapidement possible.» Sylvain Dufour, CA, CPE Montessori de Saint-Jean-Chrysostome.

Le conseil d’administration souhaite pouvoir ouvrir les portes du CPE dès le 8 mars prochain.