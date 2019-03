Ce dimanche, pas de cérémonie à l'église du pasteur Monette

Pour la première en près de 30 ans, le service religieux du dimanche, normalement animé par le pasteur Mario Monette, n’a pas eu lieu à l'Église biblique baptiste métropolitaine sud.

Le dirigeant de cette église baptiste et sa femme font face à un total de 32 chefs d’accusation, notamment d’agression armée, de voies de fait, d’avoir infligé des lésions corporelles, de menaces, de séquestration et d’incitation à commettre un acte criminel.

Ils ont été remis en liberté sous promesse de respecter de nombreuses conditions, dont celle de ne pas prendre la parole dans quelconque événement religieux ou d’occuper le poste de ministre de culte. C'est donc dire qu'ils ne peuvent plus s'adresser à leurs fidèles.

Pour plusieurs anciens de l’église et présumées victimes, l’annulation du service du dimanche est événement exceptionnel. L’une d’entre elles assure qu’il était impensable de rater cette cérémonie, peu importe la température ou ses vacances.

Un autre témoin suggère que la congrégation a déplacé ses activités hebdomadaires. « Je sais que ma mère et mon oncle et le reste de l'assemblée ont été à Granby aujourd'hui. Je suis certain de ça. »

L'Église biblique baptiste métropolitaine sud compterait toujours une trentaine de membres à l’heure qu’il est.