Des artistes s’unissent pour rendre hommage à Renée Claude

Plus d’une dizaine des plus belles voix féminines d’ici rendent hommage à la chanteuse Renée Claude, atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Renée Claude célèbre cette année ses 60 ans de carrière et ses 80 ans. La nouvelle au sujet de son état de santé a été rendue publique le mois dernier par son conjoint Robert Langevin, qui s’est ouvert au magazine «Échos Vedettes», en souhaitant que l’information soit partagée.

Nicolas Lemieux, président de la maison de disques montréalaise GSI Musique, et l’auteure et animatrice Monique Giroux ont eu l’idée de rendre hommage à la célèbre chanteuse en invitant des voix appréciées du public à enregistrer une nouvelle version de la chanson «Tu trouveras la paix», écrite par Stéphane Venne en 1971 et chantée par Renée Claude.

Isabelle Boulay, Céline Dion, Luce Dufault, Diane Dufresne, Louise Forestier, Laurence Jalbert, Catherine Major, Ariane Moffatt, Marie Denise Pelletier et Marie-Élaine Thibert font partie du projet. La pianiste Julie Lamontagne, une section de cordes et un chœur de 40 jeunes filles de l’ensemble Les Voix Boréales, participent également à l’initiative.

La chanson sera offerte dès le 8 mars, Journée internationale des femmes, sur les plateformes numériques, et les profits de la vente iront au Fonds de la recherche sur la maladie d’Alzheimer pour soutenir les travaux réalisés par la Dre Nicole Leclerc et le Dr Karl Fernandes du Centre de recherche du CHUM.

Une vidéo montrant les artistes en studio durant l’enregistrement paraîtra sur YouTube le 8 mars également.