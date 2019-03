Facebook emboite le pas pour percevoir la TVQ

Le géant Facebook a décidé d'emboîter le pas à d'autres mastodontes de l'industrie numérique en s'engageant à percevoir la taxe de vente du Québec (TVQ) au moment de facturer ses clients.

En effet, Facebook fait désormais partie des 91 exploitant hors Québec d'une plateforme numérique de distribution de biens et services inscrits au fichier de la TVQ de Revenu Québec. La société californienne derrière le populaire réseau social a été ajoutée lors d'une mise à jour le 25 février, elle qui brillait auparavant par son absence.

Depuis le 1er janvier dernier, les exploitants hors Québec qui vendent pour plus de 30 000 $ en biens et services aux Québécois via une plateforme numérique doivent percevoir la TVQ. Des entreprises comme Amazon, Netflix et Google étaient inscrites dès le 1er jour.

En janvier dernier, Revenu Qubec avait expliqué être toujours en négociations avec certains géants du milieu, dont Facebook et Airbnb. Cette dernière n'est toujours pas inscrite sur la liste.

Au total, plus de 130 entreprises devraient se retrouver sur cette liste.