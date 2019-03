Les dragons continuent de planer sur le box-office nord-américain

«Dragons 3: le monde caché» est resté en tête du box-office nord américain pour une seconde semaine d'affilée, frôlant déjà la barre des 100 millions de dollars de recettes totales, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Le film animé du studio DreamWorks réunit pour la troisième et dernière fois le jeune viking Harold et son dragon Krokmou, qui vont découvrir, dans ce volet, un monde caché.

Après un premier week-end en boulet de canon (55,5 millions de dollars), le meilleur de la série, «Dragons 3» a réalisé 30 millions de dollars de recettes aux États-Unis et au Canada entre vendredi et dimanche.

En dix jours, le film a rapporté 97,6 millions de dollars en Amérique du Nord, selon Exhibitor Relations, et 375,4 millions dans le monde, selon le site spécialisé Box Office Mojo.

Non loin derrière arrive «A Madea Family Funeral», neuvième et dernier épisode de la saga des «Madea», qui mettent en scène la truculente sexagénaire Mabel «Madea» Simmons, interprétée par l'acteur Tyler Perry, également scénariste, réalisateur et producteur.

Quasiment inconnue hors d'Amérique du Nord, «Madea» a de nouveau fait la preuve de sa popularité sur ce territoire avec 27 millions de dollars de recettes ce week-end pour sa sortie en salle. Depuis le premier film, la saga a rapporté plus de 500 millions de dollars en Amérique du Nord.

Très loin derrière arrive «Alita: Battle Angel», le dernier film d'animation de Fox co-écrit et co-produit par James Cameron, qui a enregistré 7 millions de dollars de ventes aux guichets dans les salles nord-américaines, portant son total à 72,2 millions en trois semaines.

Il bat d'un souffle «La Grande Aventure Lego 2», qui a réalisé 6,6 millions de dollars de recettes sur trois jours et atteint désormais 91,7 millions en quatre semaines.

Bénéficiant à plein d'un nouvel élan grâce à son récent Oscar du meilleur film, «Green Book: Sur les routes du sud», se place en cinquième position alors qu'il ne figurait même pas dans le top 10 la semaine dernière.

L'histoire du pianiste noir Don Shirley termine le week-end avec 4,7 millions de dollars au box-office nord-américain et 75,9 millions depuis sa sortie, il y a plus de trois mois.

Voici le reste du Top 10:

6 - «Fighting With My Family»: 4,7 millions de dollars et 14,9 en trois semaines

7 - «Isn't It Romantic»: 4,6 millions de dollars et 40,2 en trois semaines

8 - «Greta»: le thriller avec l'actrice française Isabelle Huppert en inquiétante manipulatrice enregistre 4,6 millions de dollars de revenus pour sa sortie

9 - «What Men Want»: 2,7 millions de dollars et 49,6 en quatre semaines

10 - «Happy Birthdead 2 You»: 2,5 millions de dollars et 25,2 en trois semaines