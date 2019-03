Tannés de voir leurs sentiers saccagés par des délinquants

Des amateurs de quad et de motoneige d’un peu partout au Québec en ont ras le bol que des jeeps et des camionnettes circulent illégalement dans leurs sentiers brisant tout sur leur passage.

Pistes saccagées, sols affaissés, ponceaux brisés, barrières défoncées. Des camionnettes, jeeps et autres véhicules routiers s’invitent sans autorisation dans les sentiers réservés aux quads ou motoneiges et les détruisent parce qu’ils sont trop lourds ou trop larges pour ce genre de circuit.

Le directeur du club quad de la MRC du Val-Saint-François, en Estrie, Sylvain Roy, ne sait plus comment chasser ces indésirables.

« C’est une épidémie ! Ce n’est pas réglable », affirme-t-il.

Son équipe a mis 40 blocs de ciment l’été dernier pour les empêcher de circuler dans leurs pistes sur une propriété de Bromptonville.

Or, les délinquants ont déplacé ou contourné les blocs. Ils ont coupé des chaînes et ont même arraché des clôtures pour continuer de s’y promener.

« Il n’y a rien à leur épreuve », s’offusque M. Roy.

Accès menacés

Au Québec, les amateurs de quad et motoneige qui ont payé une vignette à leur association peuvent circuler dans les sentiers qui leur sont réservés à la suite d’ententes avec les propriétaires de terres publiques ou agricoles.

La majorité se conformerait aux règles, mais à cause des contrevenants, des propriétaires sont moins enclins à céder l’accès.

Selon Patrice Juneau, porte-parole de l’UPA, des agriculteurs de différentes régions se plaignent chaque année de la situation.

« Les bénévoles se battent pour conserver les droits de passage [...] Ça fragilise le sport », déplore Marilou Perreault, de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.

Pour s’amuser

L’agent de liaison à la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ), Gervais Grenier, remarque que ces hors-la-loi s’introduisent souvent dans les sentiers en groupe, pour s’amuser. Au printemps ou avant la chasse, ils seraient plus nombreux à vouloir tester leur véhicule dans le bois.

« Ils s’amusent à faire tourner la bouette dans les airs », décrit Normand Brunelle, directeur de Moto Club Drummond, à Drummondville.

Or, les quadistes et les motoneigistes doivent réparer à leurs frais les dégâts, en remplissant les trous au sol avec du sable ou en remplaçant les barrières brisées. Cet automne, Moto Club Drummond a déboursé 1500 $, sollicité plusieurs commandites et mobilisé une douzaine de bénévoles pour réparer deux ponceaux défoncés par des « illégaux ».

« Des poursuites au civil pourraient être requises », lancent les responsables du club.

L'armée de surveillants bénévoles ne suffit pas

Les milliers de bénévoles qui ont la responsabilité de surveiller les sentiers ne suffisent pas à épingler tous les délinquants, surtout près des autoroutes.

Près de 2800 agents de surveillance tentent bénévolement de faire respecter la réglementation sur les sentiers de quad et de motoneige au Québec, mais la tâche est ardue.

Des conducteurs de pick-ups et de jeeps qui circulent sur les autoroutes sont nombreux à profiter d’une ouverture pour aller se promener dans leurs pistes, malgré les panneaux qui indiquent l’interdiction de passage.

« Ils veulent faire du hors route. Le premier chemin qu’ils voient, c’est le premier chemin qu’ils vont prendre », remarque Stéphane Cadieux, agent de surveillance en Outaouais et dans les Laurentides.

Autoroute 55

Le député caquiste dans Drummond-Bois-francs, Sébastien Schneeberger, voit souvent circuler des véhicules non autorisés le long de l’autoroute 55, à Drummondville.

« Je le déplore fortement », dit celui qui fait du VTT à l’occasion.

Selon le ministère des Transports, propriétaire du terrain, il revient aux associations de gérer les sentiers. En cas de plaintes répétitives, la porte-parole de la Fédération québécoise des clubs quads, Carole Jolin, recommande d’interpeller les policiers pour arrêter « l’hémorragie ».

Le 25 novembre dernier, la Sûreté du Québec est intervenue dans ce secteur parce que cinq véhicules non autorisés étaient pris dans de fâcheuses positions dans les sentiers quad et les ont abîmés.

« Ils ont eu des contraventions et se sont fait remorquer », précise l’agent de surveillance, Richard Nadeau.

Normand Brunelle, directeur de Moto Club Drummond, déplore avoir perdu un droit de passage, qui a coupé le circuit, à cause des délinquants.

« Si le sentier est fermé, ça ne résout pas le problème parce que ce sont souvent des gens qui ne respectent pas les règles qui vont y aller de toute manière », plaide M. Schneeberger.

Sanctions aux fautifs

► 263 $ amende imposée à un véhicule qui circule dans un sentier hors route sans autorisation

► 263 $ amende imposée à un véhicule qui obstrue ou détériore un sentier hors route

Source : Sûreté du Québec