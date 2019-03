Pour la première fois de l’histoire de La Voix, un candidat vivant avec le syndrome d’asperger s’est présenté aux auditions à l’aveugle.

Steven Abadi, 21 ans, est un vrai passionné de musique.

«Je chante tout le temps, à la maison, à l’école.»

Le jeune homme était accompagné de ses parents qui semblaient très fiers de voir leur fils se rendre aussi loin.

Steven a chanté My Way de Frank Sinatra et à réussi à séduire Marc Dupré.

Un grand pas pour la neurodiversité à la télévision!