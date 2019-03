Chaleureuses retrouvailles avec Mumford & Sons au Centre Bell

Mumford & Sons a vécu de joyeuses retrouvailles avec son public montréalais au Centre Bell, lundi soir. Venu célébrer le matériel de son quatrième et plus récent opus, «Delta», paru en novembre, le groupe britannique a également redonné vie à ses anciens tubes, comblant ainsi une salle déjà en liesse.

Les adorateurs de la première heure de Mumford & Sons – qui étaient au nombre de 17 044 – s’ennuyaient de leurs chouchous et ils l’ont démontré avec force cris et ovations tout au long de la soirée. Le chanteur, Marcus Mumford, l’a aussi confirmé en guise de salutation au début du spectacle: il était bon de revenir pour ses camarades et lui aussi.

Car, cinq ans et demi, c’est long; le dernier passage de Mumford & Sons à Montréal datait de la prestation de la formation à Osheaga, en 2013. Depuis, le quatuor avait fait un arrêt à Québec en 2016.

Complicité et proximité

La foule a réservé un accueil enthousiaste aux nouveaux morceaux de l’ensemble folk rock, comme «42», en ouverture, et «Guiding Light», l’excellent premier extrait du disque «Delta». Mais ce sont les pièces d’hier, celles qui ont amené la gloire à Mumford & Sons, planantes ou tonitruantes, qui ont généré les moments les plus forts, comme lorsque plusieurs spectateurs ont bondi d’un bloc aux premiers accords de «Little Lion Man» (tirée de l’album «Sigh No More», de 2009) et se sont époumonés sur les paroles du refrain.

«Lover Of The Light», «Tompkins Square Park», «The Cave» et «Roll Away Your Stone», entre autres, ont provoqué le même heureux ascendant. D’autres réussites assurées, comme «I Will Wait», avaient été gardées pour le rappel.

L’atmosphère, légère et joyeuse, était à la complicité entre les troupes de Mumford & Sons et l’assistance, une proximité accentuée par le dispositif scénique de la tournée «Delta».

Lors de leurs entretiens de promotion, les membres de la bande ont fait grand cas de la plateforme centrale qui leur sert de terrain de jeu dans cette série de concerts, laquelle se conclura à Stockholm le 21 mai.

Et pour cause. L’installation permettait aux artistes de descendre au parterre distribuer de l’amour quand bon leur semblait, de se déplacer à leur guise pour interagir avec une portion ou l’autre des gradins, de jauger la totalité des réactions ambiantes.

En l’air, quatre écrans suspendus, répartis stratégiquement, offraient à tous de percevoir, de près ou de loin, les moindres faits et gestes des musiciens, de scruter les doigts qui glissaient sur basses et guitares ou de s’attendrir sur les sourires candides de Marcus Mumford et ses collègues. Les projections, en noir et blanc ou en couleurs, reflétaient parfois des effets animés et des visages d’admirateurs heureux, dont le délire explosait toujours plus chaque fois que le leader baragouinait quelques mots de français.

Et c’est sans compter les prouesses d’éclairage aux couleurs multiples et les fioritures pyrotechniques, aussi surprenantes que magnifiques, qui laissaient rapidement déduire que Mumford & Sons n’avait pas lésiné sur les moyens pour faire de «Delta» un rendez-vous mémorable.