Deux félins morts gelés trouvés dans des sacs

Deux félins ont connu une triste fin, sur le rang des Pointes entre Saint-Flavien et Saint-Agapit dans le secteur de Lotbinière. Ils ont été trouvés morts gelés dans des sacs et l’un d’eux les pattes liées avec une corde.

Une citoyenne de Saint-Agapit a fait cette macabre découverte samedi matin.

« J’allais chercher un de mes employés à Saint-Flavien, puis on a passé par le rang. On a vu une cage sur le bord du chemin. Je me suis approchée pour voir s’il y avait un animal vivant à l’intérieur », raconte Sara Bibeau.

C’est à ce moment qu’elle a découvert les deux bêtes qui seraient, selon toute vraisemblance, des chats. L’un d’eux se trouvait dans un sac à l’intérieur d’une cage pour animaux domestiques. L’autre était également dans un sac, à l’extérieur de la cage.

Mme Bibeau a du mal à comprendre qui a pu se débarrasser aussi lâchement de pauvres animaux.

« C’est fâchant. Comment le monde peut penser à tuer des chats au lieu de les donner ? Il y en a tellement qui cherchent des chats à donner. Puis il y a des fermes pas très loin. Je me dis qu’au moins, ils auraient pu aller les porter sur une ferme », poursuit-elle.

Des recherches

Elle espère que les responsables paient pour leur geste. C’est la raison pour laquelle elle a publié cette macabre histoire sur sa page personnelle.

« Ça ne se fait pas, ils [les chats] n’ont pas demandé à être enfermés dans un sac puis attachés, laisse-t-elle tomber. Ça fait mal au cœur. »

Mathieu Bélanger, responsable de Facepatte, un service volontaire et bénévole de sauvetage d’animaux errants pour plusieurs municipalités de Lotbinière, a lancé un appel à tous, avec les mêmes photos que Mme Bibeau, afin de retrouver les responsables.

Toutefois, la Sûreté du Québec (SQ) indique n’avoir reçu pour le moment aucune plainte pour cruauté envers les animaux liée à cette histoire.

Le responsable des travaux publics de Saint-Flavien, Carl Turcotte, indique néanmoins avoir reçu un appel de la SQ, afin d’aller ramasser les deux dépouilles. « Quand je suis arrivé sur place, il n’y avait rien », indique-t-il. Mme Bibeau et M. Bélanger ignorent également qui a récupéré les deux animaux.

– Avec la collaboration de Dominique Lelièvre