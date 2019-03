Deux fillettes retrouvées saines et sauves après deux jours en forêt

Deux fillettes disparues depuis vendredi ont été retrouvées saines et sauves dimanche matin dans une forêt de la Californie.

Caroline et Leia Carrico, cinq et huit ans, ont passé près de 44 heures seules dans ce boisé du comté de Humboldt avant d’être retrouvées par des équipes de recherche.

«C’est une nouvelle merveilleuse», a fait savoir l’une des responsables des recherches, Estelle Fennell à CNN.

«Vous savez, vivre tout cela auprès des proches tout en sachant que parfois ce genre d’histoire se termine mal, c’est particulier. Alors quand ce genre de dénouement se produit...»

Près de 200 volontaires n’ont pas compté leurs heures pour tenter de retrouver les petites filles.

«Chaque jour, nos équipes de recherche sont devenues de plus en plus importantes. Cela a réellement augmenté les chances de retrouver les fillettes plus rapidement», a précisé le responsable des recherches au bureau du shérif du comté de Humboldt, Kerry Ireland.

Selon M. Ireland, les secouristes ont réussi à retrouver les deux sœurs grâce aux marques laissées par leurs bottes dans la boue et par des emballages de barre tendre qu’elles ont échappés en chemin.

Leur découverte a été un soulagement pour leur famille, mais aussi pour toute la communauté qui espérait un dénouement heureux.