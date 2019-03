Du soleil pour la semaine de relâche!

La semaine de relâche sera marquée par un peu de neige suivie d’un temps froid et de plusieurs journées ensoleillées. De quoi ravir les écoliers en vacances.

Un système dépressionnaire qui traverse le Québec pourrait déverser entre 15 et 25 cm de neige, sur certaines régions de la péninsule gaspésienne et des îles-de-la-Madeleine, d’ici lundi soir.

«La neige à l'avant de ce système devrait commencer à tomber vers midi lundi et sera à son plus fort plus tard en après-midi, puis deviendra possiblement mêlée de grésil», a indiqué Environnement Canada.

Un dégagement est prévu au cours de la matinée à Gatineau ou encore à Montréal, tandis que les nuages seront encore présents partout ailleurs. À Québec, la neige intermittente devrait cesser dans l’après-midi, et apporter entre 2 et 4 cm d’accumulation. Pour Sept-Îles, Baie-Comeau ou encore Natashquan, Environnement Canada prévoit entre 10 et 15 cm de neige.

Côté températures, elles seront sous les normales saisonnières tout au long de la semaine. À Montréal et à Québec, le refroidissement éolien affichera – 14 °C et -12 °C lundi l’après-midi.

À partir de mardi, le ciel sera dégagé et ensoleillé presque partout. Le soleil devrait être de la partie au moins jusqu’à samedi!