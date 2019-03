Gerald Butts témoignera mercredi à Ottawa

L’ex-bras droit de Justin Trudeau, Gerald Butts, témoignera devant le comité de la justice à Ottawa mercredi matin. Gerald Butts devrait donner sa version des faits quant à savoir si Justin Trudeau et des membres de son bureau ont tenté d'influencer l'ex-procureure du Canada, Jody Wilson-Raybould, à intervenir dans l'affaire SNC-Lavalin.

Justin Trudeau a admis après le témoignage de Mme Wilson-Raybould qu'il a toujours agi pour protéger les emplois que procure la firme SNC-Lavalin au pays. Jeudi dernier, Butts a indiqué sur Twitter jeudi qu'il voulait aider le comité en témoignant.

«J’ai visionné le témoignage de l’Honorable Jody Wilson-Raybould hier. J’estime que ce que j’ai à dire aider le Comité de la Justice et des Droits de la Personne dans son étude du dossier. Je vous demande respectueusement l’occasion de me présenter devant le Comité. J’ai besoin d’une courte période de temps afin de recevoir des recommandations légales et produire des documents pertinents pour le Comité», écrit M. Butts dans sa lettre envoyée au président du comité.

Selon le témoignage de Jody Wilson-Raybould devant ce même comité de la justice, mercredi, Justin Trudeau, l'un de ses ministres et une dizaine de proches conseillers ont multiplié entre septembre et décembre 2018 les pressions «inappropriées», parfois assorties de «menaces voilées», pour qu'elle intervienne dans une procédure judiciaire en cours.

Le nom de M. Butts a été évoque par l'ex-ministe de la Justice au cours de sa comparution. Ce dernier a remis sa démission, il y a dix jours, sans pour autant confirmé les allégations à son endroit, bien au contraire. «J’ai servi l'intérêt public, et non celui d’individus, avait-il insisté. Je n'ai jamais servi les intérêts des sociétés privées. La vie est remplie d'incertitudes, mais de cela, j'en suis certain.»