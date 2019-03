Les déneigeurs à Montréal, de vrais dangers publics

Des déneigeurs montréalais sont nombreux à travailler durant plus de 15 heures en ligne et sans formation adéquate. Ils deviennent, de leur propre aveu, de véritables dangers publics.

En novembre dernier, TVA Nouvelles rapportait que les accidents impliquant des véhicules de déneigement étaient en hausse depuis trois ans. Afin de comprendre ce qui se passait, j’ai recueilli les témoignages d’une vingtaine de déneigeurs de la grande région de Montréal. Un de mes collègues a aussi été engagé par une entreprise privée, où on lui a demandé de travailler 32 heures en l’espace de deux jours, sans formation (voir autre texte).

En suivant plusieurs d’entre eux sur le terrain, j’ai constaté combien leur travail est une véritable course à obstacles. Les citoyens sont clairement ceux qui nuisent le plus aux opérations à cause de leur imprudence autour des machines.

«Si seulement les gens savaient à quel point on n’a pas le contrôle et qu’on ne voit pas tout... Ils auraient peur!» s’exclame Jacques Bouffard, l’un des seuls déneigeurs qui a accepté de me parler à visage découvert et qui cumule 46 ans d’expérience.

C’est qu’au volant de ces grosses machines, il y a souvent des hommes et des femmes exténués qui manquent de formation.

Constats troublants

À Montréal, ce sont des entreprises privées qui assurent le déneigement de la moitié du territoire. La majorité des compagnies ont des façons de faire semblables.

- Il n’y a pas de formation obligatoire

- Il n’y a pas permis spécifique pour opérer les véhicules (peu importe l’engin). Seul un permis de conduire standard est requis

- Il n’y a pas d’encadrement sur les heures de travail

Dans le secteur public, par contre, les cols bleus ont des formations spécifiques avant d’embarquer dans un véhicule de déneigement. Ils doivent aussi détenir un permis de classe 3, pour la conduite de poids lourds. Mais la loi n’oblige pas la détention d’un tel permis pour les engins de déneigement: il y a un vide juridique.

Des heures de fou

Mais il y a un autre vide juridique inquiétant... Les déneigeurs n’ont pas d’obligation légale en ce qui a trait aux heures de travail. Dans le secteur public, les employés qui font du déneigement se conforment à la loi 430. En théorie, ils ne conduisent pas plus de 13 heures par jour et pas plus de 70 heures par semaine.

Dans le secteur privé, ces règles sont loin d’être appliquées avec autant de rigueur. La majorité des entreprises ont un manque de main-d’oeuvre et poussent leurs employés à l’extrême. De nombreux déneigeurs, qui ont requis l’anonymat, m’ont relaté des histoires troublantes.

- «J’ai déjà fait 42 heures de suite, je cognais des clous à chaque coin de rue.»

- «Mes journées, c’est en moyenne du 15-16 heures de suite.»

- «Ils ont mis un petit jeune sur un loader (chargeur), sur une rue achalandée... pis il n’avait aucune idée quoi faire... Il fonçait partout.»

Des changements à venir

Les élus municipaux et provinciaux ont réagi fortement aux informations que je leur ai transmises. Du côté de la Ville de Montréal, l’élu responsable du déneigement, Jean-François Parenteau, s’est engagé à réévaluer les critères des contrats de déneigement, pour y ajouter, par exemple, l’obligation d’une formation adéquate aux employés.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, s’est dit préoccupé par nos allégations. Il affirme qu’en partenariat avec le gouvernement fédéral, il revoit actuellement la réglementation sur les heures de conduite et de repos des véhicules lourds, et que cela impliquera aussi le secteur du déneigement.

L’Association des entrepreneurs en déneigement du Québec a pour sa part indiqué qu’il faudrait créer une formation spécifique au déneigement en milieu urbain.

De bien beaux engagements..., mais dans ce cas-ci, il faut absolument que les bottines suivent les babines. La sécurité de tous est en danger: tant les personnes dans les véhicules de déneigement que les citoyens qui les croisent sur la rue.

De plus en plus d'accidents

Les accidents impliquant des véhicules de déneigement en hausse:

2016: 490

2017: 670

2018: 868

*Ces chiffres incluent les dommages matériels, corporels et les décès.

Source: Société de l’assurance automobile du Québec

Avec la collaboration de Jean Balthazard