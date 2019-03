Leur rêve s’écroule sous la neige

L’hiver québécois vient de compliquer sérieusement le rêve agricole d’une famille d’immigrants, dont la serre de 600 mètres carrés s’est écroulée sous le poids de la neige, à Sainte-Hénédine, en Beauce.

Khadija Louchini et Patrick Herpoël ont quitté la Belgique en 2017 pour exploiter une ferme au Québec. Agriculteurs amateurs en Europe, ils souhaitaient acquérir une terre plus grande et se lancer en affaires. Leur première saison, l’an dernier, a été couronnée de succès.

Leurs tomates ancestrales cultivées sous serre se sont retrouvées dans les assiettes de plusieurs restaurants de Québec et au Marché public de Sainte-Foy.

Quelques semaines avant de relancer leur production, qui avait été interrompue pour l’hiver, les propriétaires de la ferme Oulad Amara ont constaté avec désolation, le 20 février dernier, que le pavillon principal de leur installation avait cédé.

Les deux voûtes secondaires ont également été abîmées. Des dégâts évalués à plus de 100 000 $.

« C’est ce qui nous permet de vivre, moi, mon épouse et les enfants. [...] Si on ne trouve pas de solution avant la saison, on n’a aucun revenu », raconte M. Herpoël.

Course contre la montre

Comble du malheur, le couple n’avait pas la couverture d’assurance nécessaire pour ce type de dommages. Il faudra probablement reconstruire la totalité de la serre, ce qui équivaut à « recommencer à zéro », admet Mme Louchini.

Depuis, c’est la course contre la montre pour trouver un plan B. Les entrepreneurs, parents de quatre enfants, lancent un appel à l’aide pour que d’autres serriculteurs leur louent des espaces. Ils envisagent aussi de faire croître une partie des plantations directement dans leurs champs à l’été.

Malgré tout, ils pourraient perdre la moitié des 1500 plants qu’ils envisageaient de cultiver, soit l’équivalent de milliers de kilos de tomates.

« Je me dis que ce n’est que du matériel. Mes enfants, mon mari, personne n’était à l’intérieur quand la serre s’est effondrée », se console la maman d’origine marocaine.

Le couple fait tout de même preuve de résilience, se disant certain de « s’en sortir ». Quitte à revoir à la baisse leurs ambitions commerciales pour le moment.

Un hiver difficile

Les Beaucerons d’adoption ont peut-être vécu le pire cauchemar des serriculteurs, mais ils ne sont pas les seuls à souhaiter la fin de l’hiver. Les précipitations abondantes de neige ont nécessité une vigilance de tous les instants, selon l’association des Producteurs en serre du Québec.

À cela s’est ajouté du temps très froid qui pourrait coûter jusqu’à 20 % plus cher en chauffage à la cinquantaine de serriculteurs qui produisent même l’hiver.

« C’est quand même un hiver spécial », lance André Mousseau, le président de l’association.