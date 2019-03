Michael Jackson aurait organisé un faux mariage avec un enfant de 10 ans

La première partie du documentaire «Leaving Neverland» a été diffusée dimanche sur HBO, et les premières révélations-chocs sur Michael Jackson ont de quoi surprendre.

On y apprend notamment que le Roi de la Pop aurait organisé une cérémonie de mariage pour «épouser» James Safechuck. Sauf qu'à l'époque, James Safechuck n'avait que 10 ans.

«On était comme un couple marié. On a fait ça dans sa chambre, on avait écrit des vœux de mariage comme quoi on serait liés pour la vie. Je trouvais ça bien. Et la bague était belle. Avec une rangée de diamants. Une bague de mariage», révèle James Safechuck dans le documentaire.

Michael Jackson lui offrait apparemment régulièrement des bijoux en échange de faveurs sexuelles, affirme-t-il par ailleurs. «Il disait qu'il fallait que je lui vende quelque chose pour mériter le cadeau. On allait les acheter dans des joailleries et on faisait croire que c'était pour quelqu'un d'autre. Comme une femme. Mais il disait que ma petite main irait pour la femme à qui on allait l'offrir», ajoute James Safechuck.

Et pour s'assurer qu'ils ne se fassent pas surprendre dans une situation compromettante, Michael Jackson avait tout prévu, explique-t-il.

«On faisait des entraînements, où on était dans une chambre d'hôtel et on devait faire semblant que quelqu'un entrait dans la chambre et il fallait que je m'habille le plus vite possible sans faire de bruit», révèle celui qui avait rencontré la vedette sur le tournage d'une publicité pour Pepsi.

La famille de Michael Jackson a dénoncé les allégations du documentaire et a même déposé plainte pour tenter de faire empêcher la diffusion par HBO. Le chanteur avait également fermement nié toutes les accusations qui pesaient contre lui de son vivant. Il avait par ailleurs été acquitté d'agression sexuelle sur mineur lors de son procès en 2005.