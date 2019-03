La mort du jeune joueur de hockey Alec Reid, qui a succombé en fin de semaine à des complications médicales liées à l’épilepsie, est un cas rarissime.

L’athlète de 18 ans, mort subitement dimanche, a péri alors qu’il était transporté en ambulance vers un centre hospitalier. La crise serait survenue quand il se trouvait chez sa copine, en matinée.

L’épilepsie, «un orage électrique au cerveau qui provoque une convulsion», est une condition médicale généralement bien contrôlée, rappelle néanmoins le Dr Simon-Pierre Landry, omnipraticien.

Le Dr Landry distingue deux catégories de décès liées à cette maladie, la première étant causée par un trauma attribuable à une crise, notamment une noyade ou une blessure à la tête.

L’autre catégorie relève du «status épilepticus», ou état épileptique, et survient «quand on fait une crise d’épilepsie qui dure tellement longtemps, plus de cinq minutes». Dans ce cas, le patient est conduit à l’urgence, généralement en convulsions.

Les soignants lui administrent alors un médicament en intraveineuse pour contrôler son état, «parce que la convulsion dure tellement longtemps que ça peut causer des dommages au cerveau et même entraîner l’arrêt cardiaque», indique le médecin, qui est également chef du département de l’urgence à l’hôpital Laurentien. La médecine possède tout un attirail pour traiter ce type de crise et apaiser les convulsions chez les patients, explique-t-il.

Dans le cas du jeune joueur de l'Armada, «on comprend entre les lignes que l’athlète était en train d’ajuster sa médication, probablement qu’il subissait plusieurs crises» et qu’il souffrait d’un cas «difficile à contrôler», s’avance le Dr Landry, précisant toutefois qu’il s’agit d’hypothèses.

Alec Reid jouait pour l’équipe de Blainville-Boisbriand. Il était toutefois arrêté depuis le 19 février dernier et il était suivi de près par un neurologue parce qu’il avait subi des crises récemment.