«Pour une histoire d’un soir»: deux supplémentaires à Montréal

Deux dates s’ajoutent à l’horaire de tournée de Marie Denise Pelletier, Marie Carmen et Joe Bocan, vedettes du spectacle «Pour une histoire d’un soir».

Sur scène à compter de février prochain, les trois chanteuses se rendront dans plusieurs villes du Québec. Déjà attendues à la Cinquième Salle de la Place des Arts, à Montréal, les 10 et 12 mars 2020, elles y retourneront les 1er et 2 mai.

Avec «Pour une histoire d’un soir», les trois femmes revisiteront plusieurs de leurs succès des années 1980 et 1990. On leur doit notamment les populaires chansons «Tous les cris les S.O.S.», «Repartir à zéro» et «L’aigle noir».

La direction musicale de ce concert a été confiée à Jacques Roy.

Les billets sont déjà en vente en ligne. Toutes les dates se trouvent à l’adresse productionsmartinleclerc.com.