Québec ne contestera pas l’injonction provisoire sur les 18 000 dossiers d'immigration

Le gouvernement québécois ne contestera pas devant la Cour supérieure le prolongement de l’injonction qui le force à traiter les 18 000 dossiers de candidats à l’immigration jusqu’à l’adoption de son projet de loi.

Québec et l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration (AQAADI) ont signé lundi une entente qui transformera l’injonction provisoire de 10 jours en une injonction de sauvegarde. Le document doit maintenant être ratifié par un juge.

«On est très content, c’est une très bonne nouvelle pour les 50 000 personnes touchées», s’est réjoui le président de l’AQAADI, Me Guillaume Cliche-Rivard.

La semaine dernière, la Cour supérieure du Québec a accordé à l’AQAADI une injonction provisoire afin de forcer le gouvernement Legault à poursuivre le traitement des 18 000 demandes de Certificat de sélection du Québec – un préalable à l’obtention de la résidence permanente – qui avaient été annulées par le dépôt de son projet de loi.

Le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, avait alors annoncé que son ministère reprendrait le traitement des candidatures, mais uniquement jusqu’à l’adoption de sa réforme de l’immigration. Le ministre avait toutefois laissé planer le doute sur les directives données aux avocats de son ministère quant au prolongement de l’injonction. Le processus judiciaire «va suivre son cours», avait-il affirmé.

L’AQAADI a reçu seulement lundi la confirmation que le ministère ne contestera pas le prolongement de l’ordonnance.

«Inquiétant»

Pour justifier son injonction interlocutoire provisoire, le juge Frédéric Bachand avait écrit que «la décision du ministre ne peut évidemment pas trouver une justification juridique valable dans un texte législatif non encore en vigueur comme l’article 20 [NDLR : qui prévoit l’annulation des dossiers] du Projet de loi 9».

Me Guillaume Cliche-Rivard a d’ailleurs été surpris d’entendre le premier ministre, François Legault, affirmer la semaine dernière qu’il savait que son gouvernement pourrait être débouté en cour. «On savait qu’il y avait un risque de se faire dire : tant que le projet de loi n’est pas adopté, [il] faut garder le vieux système», avait reconnu le premier ministre. Du même souffle, François Legault avait plaidé l’urgence de mettre en place le nouveau système de sélection des immigrants, afin de mieux arrimer leurs candidatures aux besoins des entreprises.

«Je vais mettre ça au conditionnel : il semblait indiquer qu’il savait qu’il agissait de manière non conforme à la loi, souligne le président de l’AQAADI. J’ai trouvé ça très inquiétant.»

Débat sur le fond

Au cabinet du ministre Jolin-Barrette, on souligne que «comme mentionné dès le 25 février dernier, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion continuera de traiter et de rendre des décisions relativement aux demandes de CSQ dans le cadre du PRTQ d’ici l’adoption du projet de loi».

Toutefois, l’entente conclue lundi ne met pas un terme définitif au processus judiciaires, puisque les parties doivent éventuellement se retrouver pour obtenir un jugement sur l’injonction permanente.