Se faire embaucher comme déneigeur, un jeu d'enfant

En novembre dernier, TVA Nouvelles rapportait que les accidents impliquant des véhicules de déneigement étaient en hausse depuis trois ans. Afin de comprendre ce qui se passait, mon collègue s'est aussi fait engager, sans formation, pour déneiger les rues de Montréal aux commandes d'une chenillette pendant 32 heures sur deux jours.

Avec un permis de conduire standard en main, le producteur de contenus pour Tabloïd Jean Balthazard a travaillé pour une entreprise privée de déneigement dont nous tairons le nom, car elle serait loin d’être la seule à agir de la sorte.

Tout au long de son expérience, personne n’a vérifié la qualité du travail de Jean, et on lui a rarement expliqué quoi faire. Le peu d’heures de repos qu’il a eues ont aussi grandement affecté sa concentration et son attention.

Voici en quelques points comment s’est déroulée son expérience.

Avant l'embauche

13 h : Voyant qu’une tempête est annoncée dans les prochaines heures, Jean appelle une compagnie. Même s’il n’a aucune expérience, il est embauché en moins de cinq minutes. Il est sur appel pour le soir même.

JOUR 1

3h du matin : Jean reçoit un appel en pleine nuit. Il doit se rendre le plus rapidement possible au garage de la compagnie.

4 h du matin : Jean rencontre son contremaître. Il lui montre le véhicule qu’il va opérer : une chenillette.

4 h 15 du matin : Le contremaître dit à Jean d’effectuer quelques manoeuvres dans le stationnement. Ce cours express de cinq minutes est son unique formation.

4 h 30 : Avec un plan des rues à déneiger, Jean est laissé à lui-même. Il tente de déblayer les trottoirs, mais souvent il n’est même pas capable de les apercevoir.

11 h : Un employé avec qui il discute lui dit qu’il a déjà fait 30 heures de suite et qu’il cognait des clous à chaque coin de rue. Les autres employés répètent qu’il est normal pour eux de «faire des 18 heures de travail» durant plusieurs journées consécutives. Ils ajoutent qu’ils le font surtout par respect pour le contremaître, malgré leur niveau de fatigue extrême.

14 h : Exténué, Jean a le droit à une première pause de quelques heures avant de recommencer pour la soirée. Durant son premier quart de travail, il n’a reçu aucune indication sur la qualité de son travail.

Heures cumulées : 10 heures

18 h : Jean participe à une opération de chargement de neige qui se termine à 22 h. Son contremaître lui dit de suivre les autres véhicules, sans préciser ses tâches.

Heures cumulées : 14 heures

JOUR 2

5 h : Jean se lève. Il a dormi cinq heures. Il doit se rendre au garage, sa journée commence à 6 h et il n’a aucune idée quand il terminera. Dès les premières heures de travail, il remarque que son niveau d’attention n’est vraiment pas optimal.

16 h : La chenillette est brisée. Son contremaître lui fournit alors un autre véhicule, dont les freins sont défectueux. La seule façon de freiner est de tirer fort sur les manivelles, c’est très difficile et Jean perd souvent le contrôle de l’engin.

20 h : Il prend une légère pause de travail avec ses collègues. Tout le monde semble surmené. Pourtant, ils risquent de travailler durant les sept jours qui suivent, à raison de 18 heures par jour.

Minuit : Il termine son deuxième quart de travail. C’est la fin de son expérience de déneigeur.

Heures cumulées : 32 heures

Jean a travaillé autant en seulement deux jours. Il a démissionné par la suite sans réclamer le salaire qu’il lui était dû.

Exigences public vs. privé

Les exigences pour conduire un véhicule de déneigement varient vraiment entre le public et le privé. Par exemple:

Pour conduire une souffleuse

Dans le secteur privé:

- Permis de conduire classe 5

- Aucune formation obligatoire

Dans le secteur public:

- Permis de conduire classe 3 (entre 20 et 30h de formation pratique et théorique)

- Plusieurs jours de formation

Pour conduire une chenillette

Dans le secteur privé:

- Permis de conduire classe 5

- Aucune formation obligatoire

Dans le secteur public:

- Permis de conduire classe 5

- Plusieurs jours de formation