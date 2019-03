SNC-Lavalin: la majorité des Canadiens souhaitent un procès criminel

Plus de la moitié des Canadiens estiment que les accusations de fraude et de corruption contre SNC-Lavalin devraient faire l’objet d’un procès criminel, selon un sondage réalisé par Nanos Survey, dévoilé tôt lundi par le «Globe and Mail».

Le coup de sonde, réalisé entre le 28 février et le 1er mars, montre que 55 % des Canadiens pensent que la multinationale québécoise devait faire l’objet d’un procès, tandis que 35 % des répondants préféreraient des mesures de redressement, et 10 % se sont dits incertains.

Les mêmes questions avaient été posées aux répondants du 23 au 26 février, donc avant le témoignage de l'ex-ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, et avaient donné des résultats similaires : 53 % étaient en faveur d’un procès, 35 % pour des mesures de redressement et 12 % étaient incertains.

Les Québécois sont les moins favorables à un procès, alors que 41 % des répondants de la Belle Province souhaitent un procès, 48 % préféreraient des mesures de redressement, et 11 % sont incertains.

Par ailleurs, le sondage a évalué la confiance des Canadiens envers leurs politiciens.

Les résultats, récoltés avant le témoignage de Mme Wilson-Raybould, montrent que 23 % des répondants estiment que la cheffe du Parti vert, Elizabeth May, est la plus honnête, suivie du chef conservateur, Andrew Scheer (21 %), de Justin Trudeau (17 %) et du chef du Nouveau Parti démocrate, Jagmeet Singh (6 %).

Après le témoignage de l’ancienne ministre de la Justice, le taux de confiance envers Mme May a augmenté (29 %), tandis qu’il est resté identique pour M. Scheer (21 %), en baisse pour M. Trudeau (12 %) et légèrement plus élevé pour M. Singh (7 %).

Le premier coup de sonde a été mené auprès de 1000 Canadiens, et le second a été réalisé auprès de 750 personnes.