Trudeau assure prendre les inquiétudes «au sérieux»

Bien que la décision de la présidente du Conseil du Trésor, Jane Philpott, de remettre sa démission le «déçoive», le premier ministre Justin Trudeau a dit qu'il la «respect(ait)» lundi soir devant des militants libéraux à Toronto.

«Je savais que Mme Philpott se sentait comme ça depuis un certain temps, a affirmé le premier ministre. Je tiens à la remercier pour ses services.»

Justin Trudeau a assuré «prendre au sérieux (...) les inquiétudes» suscitées par l'affaire SNC-Lavalin qui, selon lui, va générer «plus de questions et de réponses dans les jours et les semaines à venir».

«Dans une démocratie comme la nôtre et dans un endroit où on valorise autant la diversité, on peut avoir des désaccords et des débats. C'est quelque chose qu'on encourage», a-t-il soutenu.

Troisième départ

L’affaire SNC-Lavalin a éclaté lorsque le journal «Globe and Mail» a allégué que l’ex-ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a subi des pressions pour aider la multinationale québécoise à éviter un procès criminel pour fraude et corruption.

Le départ de Mme Philpott, qui s’ajoute à ceux de Mme Wilson-Raybould et de l’ex-bras droit du premier ministre, Gerald Butts, témoigne d’une «fissure importante au sein du gouvernement», estime le politologue François Rocher, de l’Université d’Ottawa.

«C’est un désaveu majeur et plutôt rarissime dans l’histoire politique canadienne, qu’un membre du cabinet quitte ses fonctions sur la base d’une décision qui touche un autre ministère que le sien», a-t-il souligné.