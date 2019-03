6 concepts de base pour vous enrichir

Si vous souhaitez avoir plus d’argent dans vos poches, lisez ce qui suit. Si vous êtes épuisé de courir après chaque dollar à la fin du mois, vous devrez changer votre rapport à l’argent. Pour vous aider, voici 6 concepts importants à retenir.

Une dépense n’est pas une économie. L’excuse facile pour dépenser sera toujours: «Mais c’était en solde».

Écoutez, bien que cette caméra numérique se vende 40% de moins qu’en temps normal, elle amputera quand même 600$ de vos épargnes.

Une dépense, c’est une dépense. Point final. Vous devez en faire moins, si vous souhaitez qu’il vous en reste plus.

- Ne possédez qu’un exemplaire des objets que vous aimez. C’est en accumulant des petites collections de biens qui vous stimulent que vous vous saignez financièrement. Pourquoi avoir 54 casquettes du CH, un iPad de chaque génération, 12 paires de Louboutin, 17 guitares, 11 raquettes de tennis? Choisir la qualité en un seul exemplaire vous fera sans doute davantage apprécier l’expérience... Surtout si vous l’utilisez.

- Ne prenez que des risques calculés. Ça semble une évidence, pourtant des milliers de téméraires ont perdu une fortune dans les cryptos, dans le cannabis ou dans des projets de condos grotesques. Les gens d’affaires qui ont du succès ne prennent pas plus de risques que la moyenne. Ils ANALYSENT plus que les autres et refusent plus souvent. Un risque calculé, c’est un risque de perte temporaire bien réel, mais LIMITÉ.

- Exagérez vos dépenses, minimisez vos revenus. Ceux qui sont toujours cassés font exactement le contraire. Ils sont toujours optimistes face à leurs futures entrées d’argent et escamotent une grosse partie de leurs dépenses récurrentes.

- Si vous avez trop de difficulté à faire des prévisions réalistes, faites-en des pessimistes. Au moins, ainsi vous finirez par avoir des surplus.

- Le bonheur matériel a ses limites. Non, le plaisir de manger un steak à 100$ n’est pas 10 fois plus intense que celui de savourer un burger à 10$. De même, conduire une Lexus n’est pas trois fois plus jouissif que de conduire une Toyota. On s’habitue à tout, et ce, très rapidement.

- L’argent liquide est roi! Avoir assez de capitaux disponibles en 24 heures vous sauvera les fesses jusqu’à la fin de vos jours. Si vous paralysez TOUTES vos ressources dans l’immobilier, les métaux précieux, les CPG et les babioles... tôt ou tard, vous serez pris au dépourvu. Non, une marge de crédit n’est pas la solution. Ce fonds d’urgence est celui du banquier, pas le vôtre.

CONSEILS

- Même si vous augmentez vos revenus, sans une gestion étroite de vos dépenses, vous continuerez à vous appauvrir.

- Visez à augmenter la proportion de vos actifs liquides. Idéalement + de 50% de vos avoirs devraient être disponibles EN ARGENT en 24 heures.

- Prenez le temps de bien comprendre vos investissements. En limitant vos risques, vous limitez vos pertes.

- Les collections d’objets sont très coûteuses et représentent rarement de l’investissement.