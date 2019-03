Des punaises comme souvenir de vacances? Non merci!

Aussi petites soient-elles, les punaises de lit peuvent faire de votre vie un enfer, alors tous les gestes pour éviter les infestations sont importants.

Vous ne sauriez pas les identifier? Elles ressemblent à s’y méprendre à un pépin de pomme. Rappelez-vous qu’elles sont de couleur brun tirant sur le rouge, leur corps est plat et ovale, et elles laissent des traces noires ou brunes derrière elles : il s’agit de sang ou de matière fécale. Vous pouvez également apercevoir des œufs, qui ressemblent à de tout petits points blancs.

Elles ont tendance à se cacher. Cherchez-les donc dans les espaces restreints, comme les fentes ou les fissures dans les meubles sur lesquels vous dormez ou ceux qui s’y trouvent à proximité, comme les tables de nuit. «Elles sont aussi présentes sous le papier peint, derrière les cadres et dans les prises de courant», rappelle Santé Canada.

Quel est le premier geste que vous devez poser en arrivant dans une chambre d’hôtel? Vous devez mettre vos bagages dans le bain ou bien au centre d’un plancher à carrelage. «NE DÉPOSEZ PAS vos bagages sur le lit, les meubles ou le tapis», insiste l’agence fédérale.

Voici les autres précautions à observer:

- Inspectez votre chambre au peigne fin. Si par malheur, des indices vous laissent croire qu’il y a des punaises de lit dans votre chambre, avisez la direction de l’établissement sans tarder et exigez une autre chambre ou allez ailleurs. Bien sûr, répétez l’inspection du nouvel endroit qui vous sera assigné;

- Portez une grande attention aux fentes et fissures, sur les installations pour dormir, mais également dans l’ensemble de la chambre, et utilisez une lampe de poche ou une carte bancaire que vous introduirez dans les espaces restreints pour vous assurer qu’elles ne s’y cachent pas. Tout doit y passer: meubles, moulures, placards, miroirs, tableaux, tapis, coussins et rideaux, prises de courant, interrupteurs, téléphone, climatiseur, appareil de chauffage...;

- Inspectez avec le plus grand des soins les draps, le matelas, ses coutures, le sommier, la tête de lit et le mur derrière, puis les oreillers et l’ensemble de la literie;

- N’entreposez rien sous le lit;

- Évitez les porte-bagages en bois, où peuvent loger des punaises, et préférez-leur ceux en métal. Vérifiez-le bien avant d’y poser vos bagages;

- Ne videz pas vos valises et ne rangez pas vos vêtements dans les commodes; gardez vos bagages fermés et loin de toute surface;

- N’hésitez pas à vous servir d’enveloppe ou de sacs de plastique à l’épreuve des punaises pour entreposer vos effets personnels;

- Gardez vos objets loin des murs et des meubles pendant votre séjour, idéalement posés sur une surface carrelée.

Au moment de partir, inspectez une dernière fois vos choses pour vérifier si une punaise de lit pourrait s’y être glissée.

Soyez prudent également à votre retour à la maison, où il est impératif de mener une nouvelle inspection. Enfin, une lessive ordinaire ne vient pas à bout des punaises de lit... Lavez donc vos vêtements et séchez-les à la température la plus élevée qu’ils peuvent endurer. «Si vous n’avez pas besoin de laver vos vêtements, passez-les à la sécheuse pendant 30 minutes à haute température afin de tuer les punaises», ajoute Santé Canada, qui vous conseille enfin de ranger votre valise loin de votre chambre, idéalement dans le garage, par exemple.