Des travaux à la marina de Rimouski avant la cession

Dans un an presque jour pour jour, la Ville de Rimouski deviendra propriétaire de la marina et de ses installations portuaires, mais avant, des travaux majeurs y seront menés par le gouvernement fédéral.

Pêches et Océans Canada, propriétaire de la marina de Rimouski et du quai des pêcheurs, cédera en mars 2020 ces deux infrastructures à la Ville de Rimouski.

D'ici là, il s'est engagé à prolonger de 150 mètres la jetée de pierre qui borne la marina à l'est. L'objectif est de protéger les bateaux de pêche, les bateaux de plaisanciers et aussi le traversier CNM Évolution des puissants vents du nord-est qui compliquent régulièrement l'entrée dans la marina et même la sécurité à l'intérieur de celle-ci.

Ces travaux sont évalués à quatre millions $ et seront entièrement payés par le gouvernement fédéral.

Pour les pêcheurs, c'est un immense soupir de soulagement puisque ça fait plus de 20 ans qu'ils réclament le prolongement de la jetée de pierre.

D'autres travaux sont aussi prévus, soit le remplacement des quais flottants de la marina et le dragage de celle-ci. Ils seront aussi réalisés par Pêches et Océans Canada avant la cession à la Ville de Rimouski dans un an.

La Ville estime que, lorsqu'elle en sera propriétaire, ces nouvelles infrastructures généreront des retombées économiques annuelles de plus de 30 millions $.