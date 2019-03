Explosion des plaintes en 2018 sur la ligne Deux-Montagnes-Mascouche

Le nombre de plaintes à Exo liées aux travaux du REM concernant la ligne de trains de banlieue Deux-Montagnes-Mascouche ont explosé en 2018, selon les données obtenues par TVA Nouvelles.

On est passé de 8 en 2017 à 271 en 2018, a-t-on pu apprendre.

Et ce chiffre pourrait se maintenir dans les prochaines années: en janvier 2020, la ligne Deux-Montagnes s’arrêtera à Bois-Franc. De la mi-2021 à la fin de 2023, cette ligne de train sera complètement fermée.

Sur les 271 plaintes, la majorité concernait des réclamations inadmissibles à la compensation prévue pour ces désagréments. En avril 2018, une compensation de 30 % de rabais pour titres mensuels avait été offerte aux usagers des services de train.

-D'après les informations d'Andy St-André

Les travaux

«Dans le cadre des travaux, le train est remplacé par un système de métro léger automatisé. Les rails et l’alimentation électrique sont entièrement changés sur 30 km, 12 stations fermées sont construites et 3 correspondances sont ajoutées aux stations McGill, Édouard-Montpetit et la ligne Mascouche. Plusieurs infrastructures tels que le tunnel sous le mont Royal et les ponts ferroviaires sont également rénovées et modernisées.»

Source : REM.info