Inauguration d’une immense usine de cannabis dans Lanaudière

Les propriétaires de l’usine de production de cannabis Terranueva, inaugurée hier à L’Assomption, espèrent compter la Société québécoise du cannabis parmi leurs clients dans un avenir rapproché.

Depuis que Francisco Perez et son fils Francisco Jr Perez ont décidé de se lancer dans le cannabis, quatre années se sont écoulées. Après les étapes de financement et de transformation de l’usine, c’est le 22 février dernier que les permis nécessaires pour entrer en production ont finalement été accordés par Santé Canada.

D’ici quelques jours, les premières graines de cannabis seront semées. Les plants grandiront sur du substrat de laine de roche, en hydroponie, avec des lampes de 1000 watts au-dessus de la tête. Si l’entreprise a choisi la culture en salle blanche plutôt qu’en serre, c’est pour avoir plus de contrôle sur l’environnement.

«À terme, on vise 21 tonnes métriques de cannabis séché annuellement pour des ventes de 180 M$», affirme le président et chef de la direction Pierre Ayotte. Sur le terrain de 180 000 pieds carrés, d’autres unités de production modulaires viendront s’ajouter à l’usine pilote qui entre en fonction.

C’était hier la première journée de travail du gardien de sécurité, tout sourire devant ses écrans de surveillance.

«À partir du moment où on a notre permis de production, il faut se conformer aux règles de sécurité de Santé Canada», explique Francisco Jr Perez, en débloquant les portes verrouillées des multiples sas qui permettent de pénétrer dans les lieux.

Ici, tout est fait pour empêcher d’éventuels contaminants d’envahir les salles de culture, car un produit hautement contrôlé, stable en propriétés et de qualité irréprochable, c’est ce que Terranueva entend proposer pour se démarquer.

Des pourparlers

Même si aucun contrat n’est encore signé avec la SQDC, des pourparlers ont eu lieu. En attendant, l’entreprise vise les marchés canadiens aussi bien qu’internationaux, récréatifs comme médicinaux.

«En premier lieu, nos clients seront les dispensaires et les patients qui ont des ordonnances médicales. On va d’abord produire du cannabis séché, puis on passera éventuellement à la production d’huile» , explique Francisco Jr Perez. Production, transformation et conditionnement en pot, toutes les étapes se feront sur place.

«Nous allons miser sur la recherche et le développement avec 8% des profits qui y seront consacrés. L’idée, c’est d’être prêt à répondre aux besoins du marché en constante évolution», dit Pierre Ayotte, président et chef de la direction.