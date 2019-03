La Caisse de dépôt investira à nouveau en Inde

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé mardi un nouvel investissement d’environ 250 millions $ US dans l’entreprise Edelweiss Group de services financiers diversifiés en Inde.

Ainsi, la filiale CDPQ Private Equity Asia de la Caisse mettra cet argent dans ECL Finance, qui est l'entité de services financiers non bancaires d'Edelweiss Financial Services pour la mise en place d'une plateforme diversifiée de crédit en Inde.

«Ce nouvel investissement tire profit de la forte croissance de la demande de financement dans les secteurs résidentiels et des PME, qui sont tous deux des moteurs clés de la croissance en Inde», a expliqué Michael Sabia, président et chef de la direction à la Caisse.

De son côté, Rashesh Shah, président et chef de la direction à Edelweiss Group, a souligné que «la stimulation de l'économie indienne dépend principalement du taux de pénétration du crédit et celle-ci est menée par les tendances à long terme de la démocratisation du crédit, de la croissance des revenus des ménages et de l'augmentation de la consommation»

«Nous nous attendons à ce que ce partenariat soit profitable en nous permettant d'approfondir le marché», a ajouté M. Shah, dont le groupe dispose d’environ 4,2 milliards $ US en actifs répartis dans les secteurs du financement de gros et de détail.

La conclusion de la transaction reste assujettie aux autorisations des organismes réglementaires.

En 2016, la Caisse avait déjà annoncé l’acquisition d’une participation en capital de 20 % dans Edelweiss Asset Reconstruction Company (EARC).

«Nous sommes heureux de renforcer et d'élargir notre partenariat avec Edelweiss Group, avec qui nous partageons une même vision et qui détient l'une des plateformes d'investissement de crédit les plus novatrices en Inde», a fait savoir mardi Michael Sabia.