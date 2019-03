Un chantier dangereux rouvert après des rectifications

La conversion d'un ancien couvent en condos de luxe à Montréal était au point mort depuis le mois de février, quand le chantier avait été forcé de fermer en raison de risques pour la santé des travailleurs.

Des correctifs ont été apportés depuis la fermeture, et le chantier est donc maintenant partiellement rouvert.

Le chantier en question est situé dans l'arrondissement d’Outremont, à Montréal. Il y a un peu plus d'une semaine, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a dû y intervenir en raison de risques sérieux pour la santé et la sécurité des travailleurs. On craignait l'inhalation de poussière de silice cristalline et d'amiante, deux substances qui peuvent représenter des risques graves pour la santé humaine.

On parlait aussi d'effondrement d'un échafaudage et de la chute de travailleurs y oeuvrant, entre autres. On construit... Et peut-être que vous allez reconnaître le bâtiment, ceux qui connaissent l'arrondissement Outremont, il s'agit ici d'un ancien bâtiment construit en 1924, ancien couvent, classé patrimoine culturel à caractère religieux, qu'on convertit progressivement en condos de luxe.

Réunion avec la CNESST

Selon nos informations, il y a eu réunion entre la CNESST et le maître d'oeuvre du chantier au cours des derniers jours, si bien que des travaux ont pu reprendre de façon partielle. Le gestionnaire du chantier s'est engagé à prendre les grands moyens, dit-on, pour prouver que le chantier est sécuritaire. On a dû fournir des méthodes de travail écrites ainsi que des procédures pour assurer que les travaux reprennent de façon progressive.

Que la CNESST serve certains avertissements à des maîtres d'oeuvre sur des chantiers de construction, c'est assez fréquent; qu'on procède à une fermeture complète d’un chantier, c'est plutôt rare.

-D’après les informations d’Andy St-André, à bord de l'hélicoptère TVA Nouvelles