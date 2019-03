Will Smith incarnera le père des soeurs Williams

Will Smith devrait jouer Richard Williams, le père de Venus et Serena, dans un biopic consacré aux deux championnes de tennis.

Sans aucun doute, c’est l’histoire exceptionnelle de cet homme qui a séduit l’acteur. Sans aucun passif dans le tennis, Richard Williams a décidé de faire de ses deux filles des championnes, un pari plus que réussi.

Elles se sont imposées pour la première fois il y a près de 20 ans, l’une en remportant Wimbledon en 2000 et l’autre l’US Open en 1999, et n'ont, depuis, jamais quitté le haut des classements.

Will Smith va également porter la casquette de producteur exécutif sur ce projet, via sa société Overbook Entertainment, en plus d’Allan Mandelbaum et de Caleen Pinkett. Le titre de ce biopic devrait être «King Richard», et Will Smith porte ce projet avec Tim et Travor White.

Une année chargée en perspective pour l’acteur que l’on retrouvera d’abord dans le prochain «Aladin» de Disney, et qui tourne actuellement un nouveau volet de la franchise «Bad Boys».

S'il a refusé d'intégrer le nouveau «Suicide Squad», l’infatigable Will Smith trouve également le temps de préparer une nouvelle web-série pour Facebook. Il s’agira pour lui de relever des défis, comme il l’avait fait en sautant en parachute au-dessus du Grand Canyon pour son 50e anniversaire en septembre dernier. Le premier épisode a été diffusé sur Facebook Watch la semaine dernière et documente ce fameux saut en chute libre.