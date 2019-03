10 ans réclamés pour une vengeance envers sa mère et son ami

La Couronne réclame jusqu’à 10 ans de détention pour un jeune homme qui a utilisé sa voiture «comme une arme» pour blesser sa mère et tuer l’ami de celle-ci.

Keven Savard était animé par une soif de vengeance lorsqu’il a pourchassé et percuté l’automobile dans laquelle sa mère Chantal Paradis était passagère, a plaidé Me Pierre-Olivier Gagnon, mercredi, réclamant entre huit et dix ans de pénitencier.

L’homme de 25 ans a foncé volontairement dans le pare-chocs arrière de la Pontiac Sunfire conduite par Jocelyn Plante, dans la nuit du 1er au 2 février 2018, à Sainte-Clothilde-de-Châteauguay.

Tous phares éteints, il a répété cette manœuvre à trois reprises, faisant ainsi perdre le contrôle au conducteur de 62 ans.

La voiture a fini sa course enroulée autour d’un poteau.

Le sexagénaire, qui ne portait pas sa ceinture de sécurité, a été tué, alors que sa passagère a eu le poignet droit fracturé.

Paniqué, Keven Savard a fui les lieux.

Le jeune homme a contacté son père pour lui avouer qu’il croyait avoir tué sa mère.

«Ce n’est pas un crime d’insouciance où quelqu’un a volontairement consommé de l’alcool [et pris le volant par la suite]. La victime était ciblée», a fait valoir le procureur de la Couronne, qualifiant la voiture «d’arme» dans ces circonstances.

C’est que dans les heures précédant la poursuite, Keven Savard et sa mère ont eu une violente altercation physique.

La dame a pris son fils à la gorge et un ami a dû intervenir pour les séparer.

Savard a quitté les lieux, en demandant à son ami de l’aviser lorsque sa mère partirait.

«Je le pogne»

Quand Jocelyn Plante est venu chercher Chantal Paradis, l’accusé les a pris en chasse.

«Je le suis, je le pogne», a-t-il écrit à son ami.

Keven Savard a plaidé coupable à des chefs d’homicide involontaire et de délit de fuite causant la mort et des lésions en août dernier, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

Son avocat réclame quant à lui une peine de quatre ans d’incarcération.

«M. Savard a subi la violence psychologique de sa mère de façon récurrente. Ce soir-là, ç’a explosé», a plaidé Me Louis-Philippe Mercier.

Le juge Bertrand St-Arnaud tranchera en avril.